Spoločná skladba Arasha a Lucie Šoralovej sa volá Ja a ty

5. apr 2005 o 14:25 SITA

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Slovenská speváčka Lucia Šoralová a exotický Arash naspievali spolu duet. Lucia, ktorá v súčasnosti vystupuje najmä za riekou Moravou, odletela nedávno do Švédska, kde Arash už niekoľko rokov žije. Stretli sa v meste Malmö, kde nahrali duet Man O To, čo v preklade znamená Ja a ty. Pieseň bude v slovenčine a perzštine a mala by sa objaviť na Luciinom albume, ktorý vyjde už v máji. Švédsky spevák Arash, ktorý sa preslávil najmä hitom Boro Boro, sa na Slovensku objaví už túto sobotu. Vystúpi počas prenosu súťaže Miss Slovensko 2005.

