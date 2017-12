Legendy tanečnej scény Prodigy vystúpia v Trenčíne a v Brne

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Slovenskí fanúšikovia legendárnej kapely Prodigy majú viacero dôvodov na radosť. Prodigy prídu už toto leto na Slovensko. Predstavia sa počas festivalu Pohoda v Trenčíne.

5. apr 2005 o 17:00 SITA

Úspešné britské trio sa však už v máji predvedie aj v susednej Českej republike. V rámci svojho turné k aktuálnemu albumu Always Outnumbered Never Outgunned zavítajú aj do neďalekého Brna, kde budú koncertovať na akcii Orion Hall.

Člen kapely Maxim sa okrem toho rozhodol vydať svoj sólový album, ktorý sa objaví na pultoch obchodov už v najbližších dňoch. Platňu nazval Fallen Angel. Maximov sólový počin je zmesou elektra a breakbeatových slučiek doplnenou jeho zaujímavým hlasom. Album spestrili aj vokály speváčok Porshy, Audry Nishty či IllMatrix.