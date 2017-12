IMT Smile vyrážajú na turné a pripravujú výberovku

6. apr 2005 o 18:00 TASR

Bratislava 6. apríla (TASR) - Na svoje najväčšie turné od založenia kapely vyráža už o niekoľko dní IMT Smile. Okrem Slovenska navštívia aj Prahu, Londýn, Dublin a tri koncerty odohrajú v Moskve.

Počas Exotica Tour zaznejú hity z nového albumu, ale aj skladby, ktoré sa časom stali notoricky známe. Koncerty sú situované prevažne do klubov, čo líder kapely Ivan Tásler vysvetľuje takto: "Ja som nechcel hrať vo veľkých priestoroch. IMT Smile momentálne nie je v situácii, aby hrala v halách, to nechajme na iných." Okrem trubkára muzikanti z turné vylúčili ďalších hudobných hostí. Posledný veľký koncert IMT Smile v Národnom tenisovom centre v Bratislave totiž Táslerovi pripomínal skôr cirkus ako koncert, no uznal, že atmosféra tam bola fantastická. "Som rád, že tých koncertov je stále viac a napriek tomu, že IMT Smile funguje iba na Slovensku, ideme urobiť koncert v Prahe, ktorý sme predtým vypredali. Aj keď sa tam naše pesničky často nehrávajú. Keď sme hrali v Dubline, kluby boli plné a dokonca ľudia prišli s vlajkami, pomaľovaní," spomína na atmosféru írskych koncertov, ktoré si rád zopakuje.

Okrem šnúry takmer štyridsiatich koncertov, vrátane vystúpení na festivaloch pripravuje skupina výberovku Best of. "Mám pocit, aj ľudia mi hovoria, že náš prvý album už vyšiel strašne dávno. Táto výberovka prichádza po 10 rokoch fungovania a prišlo mi milé celé si to zhodnotiť," hovorí Tásler o výberovom albume, ktorý by mal okrem asi štyroch nových vecí vrátane aktuálneho singla Besame Mucho obsahovať aj live nahrávky a demo verzie. Fanúšikovia skupiny tam nájdu všetky najväčšie hity ako Nepoznám, Vrany, Ľudia nie sú zlí, Veselá pesnička, Nedá sa ujsť, Tajné milovanie. Výberovka by mala vyjsť v októbri.