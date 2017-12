Výtvarníci zachraňujú Divadlo z Pasáže

7. apr 2005 o 8:30

BANSKÁ BYSTRICA - Ojedinelé banskobystrické Divadlo z Pasáže, kde hrajú mentálne postihnutí herci, je vo finančnej kríze. Šéfka divadla Viera Dubačová hovorí, že situácia je kritická a súboru hrozí kolaps. Na účtoch už nemajú žiadne peniaze. Súbor už dlhuje za elektrinu, plyn a neplatí ani za telefóny.

Záchranou pre divadlo by mohla byť akcia pripravovaná na utorok budúceho týždňa v Komornom divadle domu kultúry s názvom Umelci umelcom alebo Pokus o záchranu jedného divadla. Po predstavení Amerika vedenie divadla usporiada aukciu výtvarných diel, ktorá by mala pokryť aspoň dlhy a náklady na prevádzku. Obrazy do aukcie darovali napríklad Daniel Brunovský, Milan Sokol, Miroslav Cipár či Fero Guldan a pribúdajú ďalší. Na aukciu pozvali aj predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy a štátnej správy. Dubačová verí, že okrem majetných ľudí aj oni podporia divadlo.

V Divadle z Pasáže hrá momentálne 15 mentálne postihnutých hercov, niekoľko postihnutých je aj medzi zamestnancami. Divadlo poskytuje hercom aj denný stacionár, chránené dielne a chránené bývanie.

Takmer desať rokov fungujúce Dubačovej Divadlo z Pasáže sa napriek svojej ojedinelosti a kvalite od začiatku borí s finančnými problémami, a to aj napriek tomu, že práve kvôli nim sa uvažovalo o štúdiu artterapie na VŠMU. Artterapia má mimoriadne pozitívny vplyv na hercov, pretože podporuje ich integráciu do spoločnosti, rozvoj osobnosti a v konečnom dôsledku aj ich prípravu na samostatný život.

Umelecký priestor pre 15 mentálne postihnutých hercov z divadla by sa podľa Dubačovej mal postupne stať systémovým riešením pre návrat postihnutých ľudí do reálneho života. (wm)