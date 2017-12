Oživené tance sú výzvou pre slovenských umelcov

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Festival Oživené tance má medzi Slovákmi nenásilnou formou prebudiť a zachovať pocit národnej identity. "Zároveň je to výzva pre všetkých umelcov, aby sa naštartovali a pri ...

7. apr 2005 o 10:10 SITA

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Festival Oživené tance má medzi Slovákmi nenásilnou formou prebudiť a zachovať pocit národnej identity. "Zároveň je to výzva pre všetkých umelcov, aby sa naštartovali a pri svojej tvorbe vychádzali viac z našich tradícií," povedal o blížiacom sa festivale jeden z jeho autorov a hlavný dramaturg programu Pavol Pitoňák. Podľa neho je na zachovanie národnej identity potrebné práve poznanie minulosti a kultúrneho dedičstva krajiny. Festival Oživené tance je jediným svojho druhu na Slovensku - nikto iný sa nepokúsil spojiť v takom rozsiahlom projekte na jednom pódiu umenie klasických baletných umelcov, moderných tanečníkov a folkloristov.

Pitoňák je podľa vlastných slov s doterajšími troma ročníkmi festivalu veľmi spokojný. Oživené tance začali svoju históriu písať ako prvé stretnutie všetkých bratislavských folklórnych súborov na jednom javisku a postupne sa pretransformovali na jedinečné stretnutie najlepších slovenských tanečných umelcov, nielen folkloristov. Svojim programom precestoval aj celú slovenskú ľudovú kultúru. "Začali sme kultúrou Východného Slovenska, to bol prvý ročník. Potom sme prezentovali Stredné a Západné Slovensko a tento ročník, okrem toho, že zastupuje celé Slovensko, má aj medzinárodný rozmer - zahraničných hostí," vysvetlil jedinečnosť budúcotýždňovej udalosti. Prehliadka špičkových umeleckých tanečných i hudobných telies je podľa neho tým najlepším prostriedkom, ako podporovať domácu tvorbu a zároveň prezentovať naše kultúrne dedičstvo širokej verejnosti.

Priaznivé ohlasy - minulý rok sa na festivale zúčastnilo 3 000 návštevníkov, naznačujú, že takéto podujatie má svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami nielen v Bratislave, ale i na iných miestach Slovenska. "Na základe uplynulých ročníkov sme už dostali množstvo impulzov zo všetkých častí Slovenska, že to koncentrujeme len v Bratislave. Našim ďalším cieľom je teda s týmto programom, ktorý vytvoríme, prejsť to Slovensko. Aspoň teda tie najväčšie centrá. Je to ale otázka budúcnosti," prezradil riaditeľ festivalu Vladimír Baláž.