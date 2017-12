Bruce Springsteen vyráža na sólové turné

7. apr 2005 o 11:11 TASR

New York 7. apríla (TASR) - Rocker Bruce Springsteen sa po dlhšom čase vydá opäť na sólové turné. Odštartuje ho 25. apríla koncert v Detroite, o deň neskôr vyjde v USA jeho nový album Devils and Dust.

Až do konca júna bude spevák prezývaný The Boss vystupovať v menších halách v USA a Európe, potom pridá ešte niekoľko koncertov vo svojej vlasti.

Pôjde o Springsteenove prvé sólové vystúpenia od turné Ghost of Tom Joad z rokov 1995-97, na ktoré si zobral iba akustickú gitaru a ústnu harmoniku. Viaceré skladby na novom albume vznikli počas tohto turné. Devils and Dust je Springsteenova prvá platňa od albumu The Rising z roku 2002.

Európska časť najnovšieho turné zavedie Springsteena do Dublinu, Londýna (Royal Albert Hall), Bruselu, Barcelony, Madridu, Bologne, Ríma, Milána, Hamburgu, Berlína, Mníchova, Düsseldorfu, Rotterdamu, Kodane, Gothenbergu a Štokholmu.

