Hermesovú vilu znovu sprístupnili verejnosti

8. apr 2005 o 0:00

Pohľad na budovu Hermesovej vily. FOTO - ARCHÍV VIEDENSKÉHO MÚZEA



V tomto období sprístupnili vynovenú Hermesovu vilu. Rozsiahla rekonštrukcia historickej budovy Viedenského múzea zahŕňala obnovu fresiek i malieb, ako i vylepšenie servisu pre návštevníkov.

Počas zimného obdobia pracovali reštaurátori na obnove fresiek v cvičebnej miestnosti cisárovnej, tzv. Turnzimmer. Vynovené sú aj originálne stropné maľby od Ernsta Matscha a Gustava Klimta v Elisabetinom salóne. Vylepšením prešiel i servis pre návštevníkov, predovšetkým často kritizované sanitárne zariadenie bolo zväčšené a vynovené. Ďalšie nóvum historickej stavby je osvetlenie výstavných priestorov, ktoré zodpovedá dnešným štandardom.

Zrekonštruovaná viedenská Hermesova vila v zoologickej záhrade Lainzer Tiergarten je prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00. Základné vstupné stojí 4 eurá, zľavnené 2 eurá.

Hermesova vila ponúka návštevníkom

4 Históriu stavby mapuje stála expozícia s názvom Hermesova vila a jej história. Výstava je sprístupnená od 23. marca.

4 Výstavu histórie módy Chic - dámska móda 20. storočia si budú môcť záujemcovia prezrieť znovu od 12. apríla.

4 Svoju premiéru ponúkne 21. apríla nová prehliadka s názvom Zvieratá vo veľkomeste.

Diela Pieta Mondriana vystavujú vo viedenskej Albertine

Dielu Pieta Mondriana je venovaná retrospektívna výstava, ktorú návštevníkom sprístupnia od 11. marca. V Albertine sa po prvý raz predstaví jeden z priekopníkov moderny prostredníctvom 90 obrazov a veľkoformátových kresieb, zapožičaných z viac ako 30 múzeí celého sveta.

Piet Mondrian sformuloval prostredníctvom svojho diela a teoretických spisov základné myšlienky moderny a jej umeleckej rozpravy. Jeho tvorba slúži aj ako vzor prepojenia kresby a maľby. Retrospektíva umelcových obrazov približuje najvýznamnejšie obdobia jeho tvorby. Prehliadka diel Pieta Mondriana bude prístupná vo viedenskej Albertine na nám. Albertinaplatz 1 v centre mesta denne od 10.00 do 18.00, v stredu až do 21.00. Vstup do múzea stojí 9 eur, zľavnené 7,50 pre seniorov, držiteľov karty Wien-Karte a pre študentov a žiakov 6,50 eura. Výstava potrvá až do 19. júna.

Jedinečné Canalettove veduty vo Viedni

Najnovšia výstava v Umeleckohistorickom múzeu je venovaná významnému maliarovi vedút Bernardovi Bellottovi-Canalettovi. Bernardo Bellotto je považovaný za hlavného predstaviteľa vedutového maliarstva, ktoré s topografickou presnosťou zobrazuje krajinu alebo mesto. Špeciálna forma krajinárskej maľby sa vyvinula v priebehu 18. storočia v Benátkach.

Výstava s názvom Bernardo Bellotto, prezývaný Canaletto - európske veduty zahŕňa 71 prác.

Expozícia je inštalovaná v Historickoumeleckom múzeu (Kunsthistorisches Museum) na nám. Maria-Theresien Platz. Potrvá do 19. júna. Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok do 21.00.

Farebné plagáty z Kuby

V Múzeu úžitkového umenia MAK od 6. apríla je sprístupnená výstava s názvom "La Cubanidad!" - kubánske plagáty 1940 - 2004. Expozíciu tvoria diela revolučného i porevolučného obdobia. Obdobím najväčšieho rozmachu plagátového umenia na Kube je polovica 70-tych rokov. Tematika daného obdobia je rôznorodá - filmové plagáty sú ironické, surreálne a čiastočne pop artové. V 80-tych rokoch sa v plagátovom umení prejavuje stagnácia z dôvodu amerického embarga a izolácie krajiny vedenej Castrom. O to humornejší je pohľad umelca Eduarda Marínsa na plagáte Havana Express z roku 1991, zobrazujúci veľkú platobnú kartu American Express. Jeho plagát sa stal v období dolárového zákazu na Kube verejnou urážkou a vyslúžil si zaň polročný zákaz.

Výstava v MAK-u (Stubenring 5) v 1. viedenskom obvode je sprístupnená do 10. júla. Múzeum úžitkového umenia je otvorené v utorok od 10.00 do 24.00, v stredu až nedeľu 10.00 až 18.00. K múzeu sa dostanete metrom U3, električkami 1, 2 a autobusmi 1A, 74A až po stanicu Stubentor alebo metrom U4 po stanicu Landstrasse, alebo linkami S1, S2, S3 po stanicu Bahnhof Wien Mitte. Základné vstupné do múzea stojí 7,90 eura, zľavnené 4 eurá.

HUDBA

Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

10. 4. Roger Whittaker o 18.00

11. 4. Die Fantastischen Vier o 19.30

12. 4. Mark Knopfler o 19.30

Gasometer, Guglgasse 12

8. 4. Judas Priest Reunited o 20.00

11. 4. Apocalyptica o 20.00

Vienna Blues Spring April 5

Reigen, 14., Hadikgasse 62

9. 4. John Regen o 20.30

10. 4. Memo Gonzalez & The Bluescasters o 20.30

11. 4. Martin & Sabine Pyrker's Blues & Boogie-Pianonight Session o 20.30

12. 4. Stan Webb & Chicken Shack o 20.30

14. 4. Pewny & Dozzler & Maass o 20.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

8. 4. Together o 21.00

9. 4. Barrelhouse Jazzband o 21.00

11. 4. Stefan Wagner Group o 21.00

12. a 13. 4. Rob Bargad Trio o 21.00

14. 4. Just Friends feat. Karl Hodina o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton, Stadtpark

do 9. 4. Carole Alston o 21.00

10. 4. Celia Mara o 21.00

od 13. 4. Brian Auger o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

8. 4. Erik Truffaz & The Ladyland Quartet o 21.00

9. 4. Elfi Aichinger o 21.00

10. 4. Sophia Domancich Solo - Agnes Heginger & Georg Breinschmid Duo o 21.00

11. 4. Wadada Leo Smith o 21.00

12. 4. John Hollenbeck & JBBG o 21.00

14. 4. Lee Konitz Trio o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

8. 4. H. Hesse: Stepný vlk o19.00

10. 4. G. Hauptmann: Pred západom slnka o18.00

14. 4. H. Hesse: Stepný vlk o19.00

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

8. 4. E. Jelineková: Babel o 19.30

9. 4. E. Jelineková: Dielo o 20.00

11. 4. O. Wilde/E. Jelineková: Vážny je život o 19.30

4. 4. A. Schnitzler: Anatol o 19.00

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

8. 4. A. Schnitzler: Slečna Elza o 19.30

9. 4. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

11. 4. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

12. 4. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

od 8. 4. Od Goyu po Picassa

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheimsová - Retrospektíva

Múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburnová. Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961. Chruščov a Kennedy

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 15. 5. Yang Fuong

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

Leopoldovo múzeum MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 30. 5. Karl Anton Fleck

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 5. 6. Maliar Arnold Schönberg

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 10. 7. "La Cubanidad". Kubánske plagáty 1940 - 2004

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Muzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Bernardo Bellotto: Viedeň, Freyung zo severovýchodu.

FOTO - ARCHÍV UMELECKOHISTORICKÉHO MÚZEA