Praha

DIVADLÁ

8. apr 2005 o 0:00

FOTO - WWW.APOCALIPTYCA.ZA.PL



ČINOHERNÝ KLUB

11. 4. Osiřelý západ o 19.30

12. 4. Sex noci svatojánské o 19.30

13. 4. Správce o 19.30

14. 4. Jak se bavil pan Sloane o 19.30

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

8. 4. Balada pro banditu o 19.30

9. 4. Podivná paní S. o 19.30

10. 4. Paní S. v rozpacích o 19.30

12. 4. Blboun o 19.30

13. 4. Habaďůra o 19.30

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

8. 4. Gazdina roba o 19.00

12. 4. Strýček Váňa o 19.00

13. 4. Popis jednoho zápasu o 19.00

14. 4. Gazdina roba o 19.00

NÁRODNÉ DIVADLO

8. 4. Adriana Lecouvreur o 19.00

9. 4. Giselle o 19.00, 14.00

10. 4. Cyrano z Bergeracu o 14.00

LATERNA MAGIKA

8. a 9. 4. Kouzelný cirkus o 20.00

11. - 14. 4. Graffiti o 20.00

KONCERTY

SAZKA ARENA

8. 4. Robert Plant

MALOSTRANSKÁ BESEDA

8. 4. Původní Bureš o 20.30

9. 4. Takin' off o 20.30

10. 4. Koa - F. Raba, M. Blháry, C. Caller, O. Khaouaj o 20.30

11. 4. Blues session o 20.30

12. 4. Selfbrush o 20.30

13. 4. Reliéf o 20.30

14. 4. Vlasta Třešňák & Band o 20.30

ROXY

12. 4. Transglobal Underground o 19.00

13. 4. The Blood Brothers o 19.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

8. 4. Roman Pokorný Trio o 21.00

9. 4. Roman Pokorný Trio o 21.00

10. 4. Radek Václavů Quartet o 21.00

11. 4. Vibe Fantasy o 21.00

12. 4. Jiří Stivín & Co. o 21.00

13. 4. Luboš Andršt Group o 21.00

14. 4. Luboš Andršt Group o 21.00

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

8. 4. Aneta Langerová - Aneta Tour 2005 o 19.00

PALÁC AKROPOLIS

8. 4. Dan Bárta & Illustratosphere o 19.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

LUCERNA MUSIC BAR

21. 4. Bo Diddley o 21.00

T-MOBILE ARENA

20. 4. Seal o 20.00

5. 5. Mark Knopfler o 20.00

28. 5. Iron Maiden o 20.00

3. 6. Avril Lavigne o 20.00 (cena vstupenky na státie: 795 Kč)

7. 6. Audioslave o 20.00

10. 6. Duran Duran o 20.00 (cena vstupenky na státie: 795 Kč)

T-MOBILE PARK

29. 6. Ozzy Osbourne & Black Sabbath o 19.00 (cena vstupenky na státie: 995 Kč)

SAZKA ARENA

16. 4. Queen o20.00

5. 6. Green Day - American Idiot Tour 2005

MÚZEÁ A VÝSTAVY

KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE (Jiřské nám. 33 Praha 1)

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách

Petr Brandl: Maliar nerestí pozemských (do 24. 4. 2005)

BÍLKOVA VILA (Mickiewiczova 1 Praha 1)

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka;

František Bílek: Národné pomník (do 30. 4. 2005) (jv)

Lístky na Apocalypticu sa oplatí kúpiť skôr

Fínska Apocalyptica zahrá pre veľký záujem českého publika až dva koncerty. V divadle Archa sa 12. a 13. apríla uskutočnia o 20. hodine ich vystúpenia venované najmä pripravovanému albumu. Štvorica violočelistov sa preslávila prerobením hitu od Metallicy a spoluprácou so skupinou HIM.

Lístky stoja 690 českých korún. Predávajú sa v pokladni Archy v pondelok až piatok od 10. do 18. hodiny a dve hodiny pred začiatkom vystúpenia alebo na ticket@archatheatre.cz. Pretože priestory divadla pojmú len pár stoviek návštevníkov, oplatí sa zaobstarať si ich vopred. Divadlo Archa nájdete v Prahe 1 na Poříčí 26. (saš)

Bývalí členovia Led Zeppelin a Cure na jednom pódiu

Robert Plant bude koncertovať 8. apríla od 20. hodiny v Sazka Aréne. Bývalý spevák Led Zeppelin vystupoval v Čechách už v roku 1998 v rámci turné k albumu Fate of Nations. Tento rok ho však bude sprevádzať skupina The Strange Sensation, ktorej členom je legendárny gitarista The Cure Porl Thompson. Lístky kúpite iba v pražskej pobočke Prague Tourist centrum na Rytířskej ulici. Predávajú sa od 500 českých korún.

Sazka Aréna sa nachádza na Ocelářské, kam sa dopravíte električkou č. 3, metrom B a autobusom (zastávka Českomoravská, stanica Libeň). (saš)

Džezový koncert v klube Agartha

Džezová skupina Vibe Fantasy bude mať 11. apríla koncert v Agartha Music centre. V rámci neho sa o 21. hodine predstaví vibrafonista Radek Krampl v sprievode Marcela Bártu a Víta Šveca.

Lístky na vystúpenie stoja 200 českých korún, predávajú sa v pokladni klubu a pobočkách Ticketpro. V Agarthe je otvorené každý deň od 21. do 24. hodiny, sídli na Železnej ulici. Dopravíte sa sem električkami č. 11 a 12.

(saš)