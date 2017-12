V Pezinku bude cez víkend druhý ročník alternatívneho KarpatyFestu

8. apr 2005 o 11:00 TASR

Pezinok 8. apríla (TASR) - Skupiny Feel me, Skaprašupina, Karpatskí Pastieri a Noise cut tvoria program pezinského Karpaty festu. Druhý ročník hudobného minifestivalu sa túto sobotu opäť odohrá v priestoroch pezinského Kultúrneho centra.

Podľa Riša "Sosa" Molnára, jedného z organizátorov, sa podarilo dať dokopy spriaznené skupiny a vytvoriť tak príjemnú, priateľskú atmosféru.

Večer otvorí pezinské trio Feel me, ktoré sa venuje svojským úpravám známych aj menej známych filmových skladieb. Pódium bude po nich patriť slovenskej ska- legende Skaprašupine z Bratislavy. Domáci Karpatskí Pastieri majú skúsenosti so scénickou hudbou a vedia vytvoriť sugestívnu náladu. Celkom na záver prídu progresívni Noise cut, vkusne spájajúci elektroniku so živými nástrojmi.

Začiatok koncertu je o 20.hodine.