Proti Michaelovi Jacksonovi svedčila jeho ochranka

8. apr 2005 o 8:13 SITA

BRATISLAVA 8. apríla (SITA/Reuters) - Dvaja bývalí zamestnanci amerického speváka Michaela Jacksona nakreslili pri súdnom procese pred porotou obrázok toho, ako sa spevák správal k maloletým chlapcom na svojom ranči. Ak by ich svedectvo bolo pravdivé, dokazovalo by to, že Michael Jackson mal orálny styk s maloletým a tajne sa bozkával s hviezdou filmov Sám doma Macaulayom Culkinom. Bývalý člen ochranky na ranči Neverland Ralph Chacon povedal pred porotou, že začiatkom 90. rokov pozoroval cez kúpeľňové okno, ako sa Kráľ popu mazná a bozkáva s malým chlapcom. Ten od speváka neskôr mimosúdnou dohodou získal 667 miliónov korún.