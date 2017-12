Podľa Penélope Cruzovej sa najlepšie bozkáva Charlize Theronová

8. apr 2005 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 8. apríla (SITA) - Španielska herečka Penélope Cruzová údajne priznala to, že najlepšia bozkávacia scéna, akú kedy natočila, bola s držiteľkou Oscara Charlize Theronovou. Obe herečky sa pobozkali vo veľmi horúcej scéne vo filme Head In The Clouds. Pri rozhovore v televíznej show Good Morning America na otázku, ktorý bol jej najlepší filmový bozk a s ktorým z mužských predstaviteľov, Penélope bez váhania odpovedala: "Môžem povedať Charlize Theronová, keďže som s ňou tiež bozkávala? Áno, Charlize, Charlize, Charlize," povedala talentovaná Španielka.