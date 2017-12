Oživené tance rozprúdia aj Maďari a Rumuni

8. apr 2005 o 8:29 SITA

BRATISLAVA 8. apríla (SITA) - Festival tanca v bratislavskom Istropolise nebude mať podľa jeho organizátorov žiadne jedinečné vyvrcholenie. Riaditeľ festivalu Vladimír Baláž si myslí, že všetky programy sú rovnocenné. Ak by ale mal niečo konkrétne vyzdvihnúť, hovorí o dvoch vrcholoch večera. "Budú tam dva vrcholy - program, ktorý bude režírovať Rastislav Letenaj a ten, ktorý režíroval Pavol Pitoňák. Nie je niečo menej a niečo viac. Je to naozaj to najlepšie, čo sme vedeli dať dokopy. A to po každej stránke - po stránke skladby, interpretov, aj po stránke režijnej," povedal.

Hlavný dramaturg programu a jeden z otcov myšlienky festivalu Oživené tance Pavol Pitoňák hovorí, že každý účinkujúci v jeho programe Tanec je život je vynikajúci. "Čo súbor, to je pojem. To nie je výber z tvorby jedného súboru, kde je povedzme jedno silné číslo. Je tam 15 účinkujúcich a každý tam ide s tým najlepším, čo spravil za posledných 20 rokov. Takže ten program bude neskutočne silný," vysvetlil zámer organizátorov priniesť to najkvalitnejšie, čo na slovenskej tanečnej scéne existuje a okoreniť to chuťovkami zo zahraničia. Pitoňák pritom najviac vyzdvihuje rumunský súbor Romafest Maros, ktorý preslávil svoj región, ale aj obec výnimočným tanečným a hudobným talentom. "Pochádzajú z malej dedinky z Rumunska, poniektorí nevedia čítať písať, nepoznajú noty, ale tie tanečné danosti majú neuveriteľné. Ja som v živote nikoho tak nevidel tancovať. Rytmus majú taký, že dokážu vytancovať úplne neuveriteľné veci. Kamarát, ktorý ich produkoval v Japonsku, mi doniesol CDčko a ja som si skutočne myslel, že je to zrýchlené. Myslel som si, že to nie je možné," rozprával s nadšením o rumunských tanečníkoch, ktorí sa len nedávno vrátili z turné v Japonsku. Druhým zahraničným hosťom, na ktorého sa diváci v Istropolise môžu tešiť, je jeden z najlepších maďarských súborov. Bihari János z Budapešti za polstoročie svojej existencie získal mnohé ocenenia na domácich i zahraničných festivaloch. Maďarské tanečné hnutie zaradilo súbor medzi najlepšie kolektívy v Maďarsku. Súbor ma viac ako 200 členov a je otvorenou dielňou pre najlepších choreografov z celého Maďarska.

Režisér programu Svet tanca Rastislav Letenaj rovnako vyzdvihuje výkony všetkých tanečníkov: baletu SND, TD Bralen, Allegro, Remedios, Top dance quartet, Dance all stars, najmä však hosťa - pražské tanečné konzervatórium. Upozornil najmä na premiéru nového predstavenia tanečníkov z baletu SND, ktoré budú mať možnosť diváci vidieť práve na festivale Oživené tance. Za vyvrcholenie svojho programu považuje vystúpenie mladučkých tanečníkov z pražského konzervatória, ktorí sa predstavia v netradičnom spracovaní svetoznámeho Bolera. Špeciálne pre konzervatoristov ho vytvoril šéf baletu Národného divadla v Prahe Petr Zuska.