Skupina Atlanta pokrstila štvrtý album Zopár viet vrecúškom červenej papriky

8. apr 2005 o 13:30 TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Bratislavská hudobno-vokálna skupina Atlanta pokrstila vo štvrtok svoj v poradí štvrtý štúdiový album Zopár viet netradičným spôsobom - vrecúškom mletej červenej papriky. "Krstným tatom" nového projektu sa stal husľový virtuóz Stanislav Palúch, známy z pôsobenia vo formáciách Teagrass, Fragment či Bass Friends Juraja Grigláka.

Album Zopár viet má v porovnaní s predchádzajúcimi dielami skupiny Atlanta rockovejší nádych a do popredia vystupuje viac sólový spev. "Prvé naše albumy sú trochu folkovejšie a viac založené na vokáloch. Tento je skôr rockovo-popový a viac založený na kapele a sólovom hlase. Samozrejme, že sa tam objavujú aj pesničky, ktoré sú typicky atlantovské vokálové, ale už je to všetko hrané so živou kapelou. Na cédečku je celkovo päť anglických piesní, songy Take it slowly a Dream on pre nás napísal náš anglický priateľ Paul Burrell. Piesne Zopár Viet a Málo sú zasa špecifické tým, že v nich hrá na husliach Stanislav Palúch. Koncert spojený s krstom nášho nového albumu bol výnimočný práve tým, že s nami hral na pódiu aj Stanko, jeho husľové majstrovstvo dodalo celému vystúpeniu osobitnú atmosféru," povedala speváčka a spoluzakladateľka formácie Atlanta Mária Podhradská. Kapela z Lamača v rámci koncertu ponúkla divákom okrem deviatich nových piesní aj dva staršie hity. Modlitba za mier, ktorá bola spomienkou na zosnulého pápeža Jána Pavla II. i sugestívna Father - The creator of the world, patrili k vrcholom večera.

Atlanta vstúpila na slovenskú hudobnú scénu v roku 1994 albumom Dlhý príbeh. O dva roky neskôr nasledovalo dielo Miesto na zemi. V roku 1999 vyšiel tretí album Miesto v daždi a na trhu sa objavila aj gospelová kompilácia Bez teba niet neba, na ktorú Atlanta prispela dvomi skladbami Tváre a Na hrane. Líderka skupiny Mária Podhradská v roku 2003 vydala debutový sólový album Rozhodnuté, na ktorom spolupracovala s poprednými slovenskými hudobníkmi Martinom Gašparom či Marcelom Buntajom.

