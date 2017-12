Arash počúva Mozarta a má recept na úspech

Bratislava 8. apríla (TASR) - Tajomstvo ako sa stať slávnym, prezradil švédsky spevák iránskeho pôvodu Arash, ktorý práve pricestoval na Slovensko.

8. apr 2005 o 17:50 TASR

Cesta k úspechu vraj vedie cez poučenie sa z chýb druhých. "Pracujem aj ako producent a autor piesní. Videl som prichádzať veľa umelcov, ktorí sa stali slávni cez noc. Bol som s nimi päť rokov, poučil som sa z ich chýb, naučil sa ako veci robiť, a preto som mohol dobre urobiť aj svoj album," povedal pre TASR 27-ročný Arash Labaf, ktorý príprave debutovej platne Arash, z ktorej pochádza aj známy hit Boro Boro venoval plné dva roky. Ako tvrdí, v hudbe človek nikdy nevie a musí byť pripravený na všetko. Už teraz má v talóne päť, šesť skladieb na novú platňu, no s jej nahrávaním sa neponáhľa. "Všetko chce svoj čas," vysvetlil.

Na svoju rodnú krajinu Irán si Arash, ktorý sa aj s rodičmi a dvoma bratmi presťahoval do Švédska v 80. rokoch, príliš nepamätá, ale najkrajšie spomienky z detstva má na to, ako rád a vraj veľmi zle tancoval. "Bolo to niečo ako brake-dance. Pamätám si, ako mi rodičia púšťali muziku, ja som tancoval, bolo to hrozné, všetci sa mi smiali, ale ja som bol šťastný," smeje sa aj dnes na svojich prvých tanečných kreáciách. Odvtedy však poctivo trénoval a dnes je na jeho tanečné výkony "radosť pozerať." Napriek tomu, že svoj repertoár založil na dance music a rďnďb, nepohrdne žiadnou muzikou a dokonca miluje rock a klasiku. "Počúvam každú muziku - rock, rďnďb, hip-hop, klasiku. Závisí v akej som nálade. Mám rád Lennyho Kravitza, Coldplay, Princa, veľa skupín a rôznych štýlov," hovorí s tým, že jeho favoritom, čo sa klasiky týka, je rozhodne Mozart. "Keď som vystresovaný, klasika ma upokojuje. Stále som v pohybe a potrebujem aj čas na oddych," hovorí s úsmevom.

V rozhovore si zaspomínal aj na jedno z najťažších období v jeho živote, keď stratil hlas i priateľku a útechu hľadal v alkohole a iných látkach. "Aj kvôli tomu, že fajčím som mal v hrdle infekciu a nemohol som poriadne rozprávať, nieto ešte spievať. Bol som vtedy na dne a nerobil som práve rozumné veci. Vtedy, keď som napísal aj Boro boro," spontánne zanôtil refrén známeho aktuálneho hitu. "Takže som vďačný za to obdobie. Boro, boro znamená choď, choď. Choď preč, nechcem ťa. Je to o mojej bývalej priateľke, ktorá mi bola neverná. V tej pesničke je ale veľa humoru, nie je to žiadna dráma. Je to môj spôsob ako som príbeh vyjadril originálnou cestou. Veľa ľudí sa ma pýta na jej meno, ale ja ju jednoducho volám Miss Ex," dodal s úsmevom.