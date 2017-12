Britská formácia Coldplay predstavila materiál nového albumu naživo

8. apr 2005 o 21:20 TASR

Londýn/Kolín nad Rýnom 8. apríla (TASR) - Iba na poslednú chvíľu avizovaným, takmer utajeným koncertom v nemeckom Kolíne nad Rýnom uviedla vo štvrtok britská rocková formácia Coldplay v premiére naživo materiál nového albumu X&Z, ktorý by sa na trhu mal definitívne objaviť 6. júna.

Asi 800 návštevníkov, vrátane zvedavcov z hudobnej branže, nešetrilo aplauzom v kolínskom klube Gloria počas 60-minútového vystúpenia skupiny okolo frontmana Chrisa Martina. Práve on bol pilierom dobre disponového kvarteta počas koncertu, na ktorom nechýbali novinky ako na máj avizovaná singlová skladba Speed of Sound, či hity ako Yellow alebo In My Place.

Hudobní kritici už pred niekoľkými mesiacmi avizovali, že materiál pripravovanej kolekcie Coldplay bude zrejme dôstojným pokračovaním úspešných albumov Parachutes a A Rush of Blood To The Head.

"Ďakujeme Vám, že ste vybavení trpezlivosťou vypočuť si tu celý rad noviniek," povedal fanúšikom v Kolíne nad Rýnom inak zdržanlivý Chris Martin.

Coldplay sa krátko po vydaní debutového albumu Parachutes (2000) stali obľúbencami nielen britských fanúšikov, o čom svedčí viac ako 17 miliónov predaných nosičov zvukových záznamov s ich nahrávkami, ale aj početné ocenenia.

Už v polovici júna uvidia nemeckí priaznivci spomínanú skupinu naživo počas open air koncertov vo viacerých mestách.