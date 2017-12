Natasha Bedingfieldová: Netrápim sa hlúpymi diétami

9. apr 2005 o 20:13 TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na domovský Londýn si pri príchode na Slovensko spomenula speváčka Natasha Bedingfieldová, ktorú Bratislava privítala upršaným počasím.

"Veľmi sa mi tu páči a cítim sa tu ako doma, pretože je všeobecne známe, že v Londýne stále prší," so smiechom opísala prvé dojmy zo Slovenska. Už pred príchodom sa jej vraj do uší dostali chýry o kráse slovenských žien a o našej histórii. "Máte tu vraj krásne ženy. Predtým som bola v Čechách a viem, že tu máte veľa starých budov a zámkov. Dúfam, že sa mi podarí niektoré si pozrieť," zaželala si speváčka, ktorá dnes vystúpi na finále Miss 2005.

Natasha, ktorú v Európe preslávili hity ako These Words a Unwritten je práve na európskom turné a po jeho skončení sa chystá dobyť aj americké pódiá. Mnohí ju označujú za výnimočný talent so schopnosťou originálne narábať s hlasovým rozsahom. "Mám radosť z vystupovania, pretože môžem experimentovať pri spievaní výšok a hĺbok. Na celom turné ma sprevádzajú zadné vokalistky, ktoré tomu dodávajú súzvuk, a preto môžem na pódiu s hlasom voľne improvizovať," hovorí o spievaní Natasha, ktorú vraj v muzike najviac ovplyvnili ľudia, s ktorými vyrastala v Londýne. "Boli to skvelí muzikanti, hrali si len tak pre seba. Veľmi ma ovplyvnili ale aj hudobníci ako Stevie Wonder, Aretha Franklin, U2, Jeff Buckley, Björk a veľa iných."

Na hudobnom poli sa ešte pred Natashou presadil aj jej brat Daniel. "V čase, keď vydal debutový album, som sa už aj ja venovala hudbe, ale aj štúdiu umenia a pripravovala sa na záverečné skúšky. Veľmi mu to prajem, pretože sa splnili jeho sny," hovorí o bratovi.

Natasha sa snaží žiť aktívnym životom, má rada šport a zdravo sa stravuje. "Netrápim sa žiadnymi hlúpymi diétami, ktoré len oberajú o energiu. Nechcem vyzerať ako kosť a koža, ale byť fit a zdravá," prezradila recept ako vyzerať a cítiť sa dobre.