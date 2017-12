Preslávená komédia o mužoch a ženách na Slovensku

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Príbeh starý ako samé ľudstvo o skúmaní rozdielností medzi mužom a ženou bude mať 30. apríla premiéru v bratislavskom Istropolise. Zábavná šou Caveman alebo Obrana jaskynného ...

10. apr 2005 o 17:53 SITA

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Príbeh starý ako samé ľudstvo o skúmaní rozdielností medzi mužom a ženou bude mať 30. apríla premiéru v bratislavskom Istropolise. Zábavná šou Caveman alebo Obrana jaskynného muža vznikla v roku 1991 v San Franciscu a ihneď sa stala úspešným celosvetovým hitom. Prekladala sa do 15 jazykov a videlo ju viac ako 3 milióny divákov v 20 krajinách sveta. V divadle Helen Hayes na Broadway bola komédia Caveman najdlhšie hraným činoherným predstavením v histórii. Po množstve odohraných predstavení premenovali v New Yorku 44 západnú ulicu na Caveman Way. V slovenskej verzii slávneho diela sa predstavia známi herci Miro Noga a Andrea Karnasová.

V komédii Caveman sa poukazuje na to, že práve rozdiely medzi mužom a ženou sú častou príčinou nedorozumení. Hlavný hrdina sa snaží zistiť, v čom všetkom sú pohlavia odlišné, aby nakoniec dospel k fenomenálnemu záveru.

Autorom hry je Rob Becker. Počas troch rokov, kedy komédiu písal, absolvoval neformálne štúdium antropológie, histórie, psychológie, sociológie a mytológie.

Agentúru SITA informovala Scarlet Wimmer z marketingovej spoločnosti WIRA partners, s.r.o.