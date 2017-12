Herečke Eve Krížikovej odovzdali Kvet Tálie

Nové Mesto nad Váhom 10. apríla (TASR) - Ocenenie Kvet Tálie odovzdali dnes herečke Eve Krížikovej na ôsmom ročníku divadelného Festivalu Aničky Jurkovičovej

Nové Mesto nad Váhom 10. apríla (TASR) - Ocenenie Kvet Tálie odovzdali dnes herečke Eve Krížikovej na ôsmom ročníku divadelného Festivalu Aničky Jurkovičovej, ktorý sa začal v Novom Meste nad Váhom.

Ocenenie je určené pre významné slovenské herečky. Doteraz ho získali Katarína Kolníková, Viera Strnisková a Mária Kráľovičová. Kovovú tabuľku s podpisom Evy Krížikovej upevnili vo vestibule Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.

"Som dojatá, je to pre mňa veľká pocta. Je nezvyčajné, že by si mesto tak vážilo svojho významného rodáka ako tu. Myslím si, že by sme si mali pamätať na tých v našej profesii, čo boli pred nami," povedala Krížiková pre TASR.

Festival je pomenovaný po dcére významného národovca Samuela Jurkoviča, ktorá bola jednou z prvých slovenských herečiek a v tomto roku si v Novom Meste nad Váhom pripomínajú 100. výročie jej úmrtia.

Podujatie potrvá štyri dni a vystúpia na ňom ochotníci z Nového Mesta nad Váhom, Hornej Stredy, Stupného, Trenčína, Veľkých Uheriec, Trebišova a dva súbory zo Srbska a Čiernej hory. V stredu odborná porota vyhodnotí predstavenia a udelí ocenenia.

Na festivale môžu súťažiť súbory s inscenáciami, ktoré sa zaoberajú postavením a úlohou ženy v spoločnosti.

