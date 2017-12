CD

nové CD na trhu

11. apr 2005 o 7:45 (mrn)

David Sanborn - Closer

Verve / Universal

Roky pribúdajú, dominujúce štýly sa menia, ale altsaxofónový romantik David Sanborn si hrá to svoje s celkom sympatickou zanietenosťou. Jeho poetika sa podstatne nezmenila, odkedy sa koncom 70. rokov stal spolunavigátorom pop jazzu. Kto počul aspoň jeden jeho album, vie, o čo ide: inštrumentálny pop, či skôr r'n'b s džezovým odérom, ktorému dominuje emotívny, lyrický tón Sanbornovho saxu, vďaka ktorému ho kopírovalo množstvo epigónov. Spolu s partiou špičkových štúdiových hudobníkov opäť nahral album, plný sugestívnych melódií. Samozrejme, netreba čakať žiadnu progresivitu, táto hudba je primárne určená ako elegantná kulisa. Ale ak a do nej započúvate, nebudete sklamaní. Ak vám neprekáža pár kociek cukru navyše.

Yellowjackets - Altered State

Heads Up / Divyd

Skupina Yellowjackets sa dala dokopy v roku 1977 a odvtedy vydáva albumy so železnou pravidelnosťou. Koncom 80. rokov sa jej zvuk stal džezovejším a do kapely pribudla ďalšia veľká osobnosť - saxofonista Bob Mintzer. Yellowjackets sú skutoční džezoví džentlmeni. Môžeme sa spoľahnúť, že z ničoho nič neodskočia k nejakému módnemu trendu a že s každým novým albumom prinesú nekompromisnú kvalitu. Nie sú to žiadne intelektuálne výboje, sofistikovanosť sa skrýva pod "používateľsky prítulným" zvukovým dizajnom, takže s absorbovaním tejto hudby nemá problémy ani poslucháč, ktorý sa s džezom až tak neráči.

Larry Coryell - The Power Trio (Live In Chicago)

HighNote Records / Hevhetia

Termínom power trio sa zvykne označovať malá formácia, ktorá hrá vysoko energetickú, "nadupanú" hudbu skôr rockovej oblasti. Album džezrockového veterána Larryho Coryella, jedného z ľudí, ktorí stáli koncom 60. rokov pri kolíske fusion, je však striktne džezový. Koncert s bubeníkom Paulom Werticom a kontrabasistom Larrym Grayom zaznamenáva Coryella v netradičnej podobe. Umelec sa priznáva k svojim láskam a gitarovým hrdinom a hrá výlučne štandardy.

Grzegorz Karnas - Sny

DeBives / Hevhetia

V roku 2001 účinkovala na Bratislavských jazzových dňoch poľská skupina Reinkarnasja, v ktorej spieval mladý spevák Grzegorz Karnas a hral známy saxofonista Tomasz Szukalski. Karnas (1972) študoval klasickú gitaru a spev. Jeho prvý autorský album treba odporúčať do pozornosti tým, ktorí majú radi Dana Bártu a jeho Illustratosphere. Karnas sa vlastnými cestami dostal k podobnému typu výpovede. Pulzuje to, je to melodické, farebné, moderné. Je mimoriadny spevák a hrá s poľštinou tak, že to človeka celého prehreje. Nechýba veterán Szukalski, jeho robustný tenorsaxofón je na albume najdôležitejší sólový nástroj.