Ridley Scott nakrútil inteligentné sci-fi o mužovi ktorého zabudli na Marse

1. okt 2015 o 14:59 Miloš Ščepka

Fénix

(Phoenix, Nemecko/ Poľsko 2014, 98 minút)

Keď sa v júni 1945 Nelly vrátila z koncentračného tábora, hneď začala pátrať po nezvestnom manželovi. Vojnou zlomený muž však neverí, že je to skutočne jeho manželka. Čoho všetkého je žena schopná pre lásku? Christian Petzold si sám napísal aj scenár. Opäť spolupracoval so svojimi obľúbenými hercami Ninou Hoss s Ronaldom Zehrfeldom.

Hotel Transylvánia 2

(Hotel Transylvania 2, USA 2015, 90 minút)

Transylvánia 2 síce nadväzuje na úspech prvej časti z roku 2012, ale je vlastne digitálne animovanou komédiou Adama Sandlera. Nielenže v príbehu o hoteli pre strašidlá, ukrytom v rumunských horách, narozprával Draculu, bol i spoluscenáristom a producentom. V pôvodnom znení spolu s ním účinkujú aj Mel Brooks, Selena Gomez a Steve Buscemi.

Marťan

(The Martian, USA 2015, 134 minút)

V búrke na Marse sa stratí astronaut. Posádka sa nazdáva, že zahynul a odlieta domov. Lenže on žije – a je odhodlaný napriek beznádejnej situácii žiť aj naďalej. Vedecko-fantastický román amerického programátora Andyho Weira, ktorý pôvodne nikto nechcel vydať ale napokon sa stal bestsellerom, do filmovej podoby previedli scenárista Drew Goddard s režisérom Ridleym Scottom a Mattom Damonom v hlavnej role. Nakrúcali v Jordánsku a Maďarsku, rozpočet prekročil sto miliónov dolárov.

Wilsonov

(Česká republika/ Slovenská republika 2015, 115 minút)

Najdrahšia česká i slovenská komédia sa odohráva v roku 1919 v Prešporku, ktorý sa nechce začleniť do Československa, ale do Spojených štátov amerických – pod názvom Wilsonov. Podľa novely Michala Hvoreckého Najhorší zločin vo Wilsonove z knihy Lovci a zberači ju so známymi českými s slovenskými hercami režíroval Tomáš Mašín. Agent FBI prichádza do zapadákova na Dunaji vyriešiť sériu beštiálnych zločinov...