Na Waves prichádzajú promotéri z Glastonbury hľadať talenty

Slovenskí umelci vraj myslia v malom, neveria, že vo svete zaujmú. Mohli by si však brať príklad z Islandu.

1. okt 2015 o 17:20 Marek Hudec

Slovo showcase znamená v slovenčine výklad. Festivaly, ktoré si ho osvojili – napríklad známy americký South by Southwest – skladajú svoje programy z koncertných vystúpení aj konferencií. Zúčastňujú sa na nich promotéri významných svetových festivalov i nahrávacích značiek. Hľadajú tu nové talenty.

Predstaviť im tie, ktoré pochádzajú z okolia strednej Európy, sa už tretí rok snaží aj bratislavský Waves. Najprv vznikol ako súčasť viedenského podujatia. Dnes sa začínajú koncerty v trinástich rôznych priestoroch v centre Bratislavy. Sú samozrejme, otvorené aj verejnosti.

(zdroj: Martina Mlčúchová / Festival Waves)

Dopyt vlastne neexistuje

Interpreti si naň mohli poslať prihlášku alebo čakať, či ich náhodou nezavolá sám orgnizátor. Festivale Waves vznikol pre nich, pretože zahraniční promotérmi sa v zásade slovenskú hudbu nevyhľadávajú.

„My sa snažíme ich záujem naštartovať,“ vysvetľuje jeden z organizátorov Tibor Holoda.Ak by len jeden slovenský umelec v zahraničí uspel, vytvorilo by to pozitívny signál, myslí si.

Umelci na Slovensku vraj myslia v malom, nechcú veriť, že by sa to mohlo práve im podariť. Pritom podobnou cestou šla v minulosti islandskáj hudba, vo svete takto prerazili Sigur Rós.

V programe Waves tento rok zo slovenských účinkujúcich nájdeme aj víťaza Radio_Head Awards Jureša „Fallgrappa“ Líšku. Nič si od toho nesľubuje, ale tvrdí že hudobníci robia chybu, ak sa uspokoja len s koncertom a nenavštívia sprievodnú konferenciu.Práve tam by totiž mali promotérov zo zahraničia na vystúpenia pozvať a zoznámiť sa s nimi.

„Je to iné, keď sa s nimi najprv porozprávaš,“ hovorí. Hudobníci nemôžu čakať len, že si ich niekto všimne v programe, kde je okrem nich ešte stotridsať účinkujúcich. Tak to podľa Fallgrappa nefunguje.

video //www.youtube.com/embed/dffvSBLyQMY

Ukázali sa len traja

Na konferencii vo Viedni sa teraz zúčastnil aj elektronický producent Jimmy Pé. „Vyzerá to ako voľná debata, v miestnosti je viac stolíkov s menami zahraničných podujatí či značiek. Sadnete si k promotérom, chvíľu sa porozprávate, dáte im svoj album,“ opisuje pre SME atmosféru konferencie. Smutné však je, že vo štvrtok ráno na nej Slovensko reprezentovali len traja ľudia.

Tí, čo neprišli, ešte môžu využiť možnosť zúčastniť sa konferencie v piatok v Bratislave.

Zmysel to má.

Jimmy Pé vystupoval na Waves aj pred rokom a práve vďaka tomu ho potom promotéri pozvali najprv na festival do Ľubľany a neskôr do Dublinu. Vo Viedni tento rok stretol napríklad zástupcov z veľkých podujatí ako Melt, Rock for People či Soundcity. Tibor Holoda vraví, že okrem nich prídu aj predstavitelia Glastonbury a aj spomínaného festivalu South by Southwest.

video //www.youtube.com/embed/NnB1LmJ_48I

Stačí prvý krok

Pripomeňme, že zahraniční manažéri hodnotili pred rokom aj Korben Dallas: „Hovorili, že náš potenciál pre zahraničie je veľký, ale hudbu staviame na textoch, ktorým nerozumejú,“ vraví Juraj Benetin. Oni sa preto snažia skôr uspieť v Česku či Poľsku.

Tibor Holoda zas opakuje, že základom každého pracovného vzťahu je osobný kontakt a mnohí si to neuvedomujú. „Prvý krok však musia spraviť umelci,“ hovorí a ako inšpiráciu ponúka ruského umelca Antona Maskeliadeho.

Festival Waves mu vraj rozbehol kariéru a tento rok už sa balil na Glastonbury.