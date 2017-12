Pripravte sa. Džez nie je tantrický tanec

Na Bratislavských jazzových dňoch vystúpi fantastický bubeník, legendárny basgitarista aj hviezda súčasného džezového soulu.

1. okt 2015 o 18:12 Marian Jaslovský

Pred revolúciou sme chodili na džezáky, ktoré boli skvelým ostrovčekom v mori normalizácie, a obdivovali hudobníkov z krajiny, kde sa džez zrodil - USA. Brali sme ich ako návštevy z iného časopriestoru, mimozemšťanov nevšedných schopností a boli sme v siedmom nebi, keď sme ulovili autogram.

Dnes sa už blíži 41. ročník Bratislavských jazzových dní, ktoré sa rokmi stali dôkazom, že mnohí naši džezmeni so slávnymi americkými kolegami priamo spolupracujú, a to nie tak, že si zaplatia známeho sidemana, aby s nimi zahral koncerty alebo išiel do štúdia, ale hrajú vo fungujúcich spoločných projektov.

video //www.sme.sk/vp/32437/

S energiou a virtuozitou

Taká je spolupráca basgitaristu Juraja Grigláka s fantastickým bubeníkom Poogiem Bellom, ktorý sprevádzal Marcusa Millera i Erykah Badu. Na džezákoch vystúpia v sobotu 24. októbra. Druhý kolega z USA bude saxofonista Chris Hemingway a slovenskú stranu zastupujú klávesista Eugen Vizváry a vibrafonista Štefan Bugala.

Prominentný americký saxofonista Bob Mintzer dokonca nazval svoju európsku kapelu svojím menom (Bob Mintzer Quintet), čo je pre zúčastnených veľký kompliment, lebo si ju takpovediac adoptoval. Slovenskú scénu zastupujú trubkár Lukáš Oravec a bubeník Marián Ševčík.Väčšina fanúšikov džez rocku (fusion) pozná legendárnu kanadskú skupinu Uzeb. Jej obdivovaný basgitarista Alain Caron vystúpi s vlastnou skupinou a paravany sa zatrasú od energie a virtuozity. Toto veru nebude tantrické vystúpenie.

Gregory Porter (zdroj: ALLABOUTJAZZ)

Džez má rozšírený biotop

Spevák Gregory Porter je obrovskou hviezdou súčasného džezového soulu a jeho Liquid Spirit dostal Grammy v kategórii najlepší džezový vokálny album. Na jar tohto roku hral v Starej tržnici a pre publikum to bol zážitok, takže sa táto žiarivá hviezda predstaví aj v Bratislave. Pripravte sa na to najlepšie!

Headlinerom B pódia bude vynikajúci spevák Daniel Čačija, pôvodom z Chorvátska, laureát ceny prestížneho amerického džezového časopisu Downbeat. O jeho schopnostiach sa s rešpektom vyjadril aj jeho veľký vzor Kurt Elling.

Čačija dokonale pozná džez, aby mohol rozširovať jeho biotop.Na Pódiu mladých talentov vystúpi pár slovenských kapiel, v sobotu to bude Especias z Banskej Bystrice, ktorí do džezu montujú brazílsku hudbu a nová formácia Samuel Hošek Jazz Band, ktorá do smoothdžezového odevu prezlieka popové hity.