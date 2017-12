Bratislavu v pohybe po prvý raz odštartuje čínske divadlo tanca

Čínsky súčasný tanec dobýja Bratislavu, začína sa aj festival Vlna naživo. V Trnave má premiéru divadlo Disk a Košice čaká Biela Noc.

2. okt 2015 o 15:42 Eva Andrejčáková

Tao Dance Theater: 6, 7

NEDEĽA

Festival Bratislava v pohybe / Historická budova SND 19.00

Prvýkrát v histórii prestížneho festivalu uvidíme u nás čínsky súčasný tanec.

Žiadne slová nedokážu vyjadriť, aký má toto predstavenie význam, hovorí o svojom diele čínsky choreograf Tao Ye. Je presvedčený, že slová a frázy nedokážu obsiahnuť, čo všetko sa skrýva v súčasnom tanci, v dušiach a telách tanečníkov, ktorí neustále hľadajú, ako sa pohybom vyjadriť.

Aj preto nazval svoju inscenáciu číslami. Jeho výnimočnými tanečnými kusmi 6 a 7 sa začína 19. ročník medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe.

Po prvý raz v histórii privíta festival jednu z najvyhľadávanejších tanečných skupín na svete – Tao Dance Theater z Číny. Len nedávno sa práve v Číne po prvý raz predstavili aj niekoľkí slovenskí tanečníci, pôsobiaci v zahraničí.

Choreograf a umelecký riaditeľ súboru Tao Ye sa presadzoval v začiatkoch ako choreograf v tanečných súboroch v Šanghaji a v Pekingu. Keď v roku 2003 založil súbor Tao Dance Theater, svoju pozornosť upriamil na vývoj novej tréningovej techniky, ktorá tanečníkom umožňuje skúmať možnosti svojho tela, pričom neustále prekračujú fyzické limity a rozumové očakávania.

Svet okolo seba vidí v zmysle žiarivých farieb a ako hovorí, jeho myšlienkovou cestou je vytvoriť jedinú čistú farbu. „Verím v existenciu jedinej jednoty,“ hovorí o svojej tvorivej metóde. Považuje ju však za boj s časom, za akési mystérium, ktoré sa odhalí iba vtedy, keď svet vnímame plasticky.

Festival Bratislava v pohybe bude pokračovať až do 24. októbra a počas víkendov prinesie vystúpenia súborov z piatich krajín.

Eva Andrejčáková

Prežitie

SOBOTA

Premiéra / Divadlo Disk, Trnava 20.00

Divadelný súbor Disk v Trnave na Kopánke vlani oslávil šesťdesiatku. To je celkom slušný vek na to, aby sa v ňom doplnili generácie a menil sa pohľad na svet. Všetko sa to deje pod vedením režiséra Blaha Uhlára, ktorý so súborom naštudoval viacero výnimočných inscenácií.

(zdroj: DISK)

V posledných rokoch intenzívne pracuje so súborom plným nových mladých ľudí metódou kolektívnej tvorby. Dnes večer uvádzajú už svoju 70. premiéru s názvom Prežitie.

Tvorcovia sa v štylizovanej divadelnej podobe snažia zhmotniť vlastné súčasné videnie spoločenských problémov, skúmajú medziľudské vzťahy, povahy, prejavy správania a čerpajú z nich pri tvorbe často bizarných divadelných dialógov.

Biela noc 2015

SOBOTA

FESTIVAL/ Košice – centrum mesta, od 19.00

Monumentálne svietiace zajace z Tasmánie, koncert neónových bleskov, japonská čiernobiela krajina či vysoké steblá trávy akoby z Alice v krajine zázrakov. Dych berúce projekty zahraničných aj domácich umelcov šiestykrát rozžiaria októbrovú prechádzku nočným mestom v rámci festivalu súčasného umenia Biela noc.

(zdroj: Biela noc/ AMANDA PARER)

Vyberať sa dá až z takmer štyridsiatky umeleckých zastávok, niektoré sa hrajú so svetlom a tieňom, iné s pohybom a zvukmi. Spoločne však útočia na ľudskú fantáziu a emócie, zviditeľňujú nevšednú kreativitu v súčasnom umení. Mapka s odporúčanými trasami zavedie napríklad do Mestského parku, do synagógy,

Kasární/Kulturparku, Kunsthalle alebo za netradičnou plávajúcou chalúpkou na sídlisko Nad jazerom. Po minuloročných pozitívnych odozvách festival prvýkrát expanduje aj za hranice Košíc. Ďalšiu sobotu sa atraktívne projekty a inštalácie predstavia v Bratislave.

Vlna naživo

NEDEĽA

FESTIVAL / A4, Karpatská, Bratislava 19.00

Nové vydanie kultúrny časopis Vlna oslávi od nedele štvordňovým festivalom – začína v nedeľu tanečným predstavením Creation. Inšpiráciou preň sa stali básne Michala Habaja a podľa popisu na stránke podujatia témou tanca budú spojenie organických a mechanických pohybov:

„Pojem kyborg prvýkrát použili Manfred Clynes a Nathan Kline v roku 1960. Ide o zloženinu slov kybernetický a organizmus,“ uvádza sa. Po hre bude nasledovať krst novej zbierky spomínaného básnika.

(zdroj: VLNA)

Spojenie hudby a poézie zas o deviatej prinesie koncert tria Ne:Bo:Daj. Okrem toho, že texty piesní obsahujú texty od slovenských básnikov, tak kapela zahrá aj skladby od Martina Burlasa, Petra Machajdíka či Jána Boleslava Kladiva.

