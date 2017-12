Cesta na Mars? V Hollywoode z nej urobili dobrú komédiu

Ridley Scott a Matt Damon dokázali nemožné. Ich film Marťan je lepší ako slávna knižná predloha

4. okt 2015 o 17:11 Miloš Ščepka

Raz by v Hollywoode mohli nakrútiť film o tom, aký život mal román Andyho Weira Marťan. Najprv sa považoval len za také nezáväzné písačky, nakoniec bol z neho ceslosvetový bestseller. Cesta k sláve však bola kľukatá a nesmierne dramatická.Kým sa to stane, budeme si musieť vystačiť s filmom, ktorý je adaptáciou samotného románu. Podľa scenára Drewa Goddarda ho nakrútil Ridley Scott.

Sci­fi zo života

Diváci, ktorí román nečítali, no zato poznajú tvorbu 78-ročného Scotta, budú nepochybne prekvapení. Tvorca diel Votrelec, Blade Runner, 1492: Dobytie raja a Gladiátor, ktoré navždy zmenili svetový film, prichádza s čistou, priamočiarou zábavou. Nezaťaženou komplikovanou formou, nejasnými symbolmi či skrytými plánmi a závažnými posolstvami. Jeho Marťana však nemožno vyhlásiť ani za plytkého a prvoplánového.Príbeh o marťanskej robinzonáde a záchrane amerického astronauta Marka Watneyho rozpráva najmä formou záznamov z hrdinových audiodenníkov. Je to dynamické rozprávanie, denníky tvoria jeho podstatnú, no zďaleka nie jedinú časť.Román bol úspešný aj preto, že bol reálny: vychádza zo súčasného stavu vedy a techniky a Watney vo svojom boji o život využíva improvizované, no skutočne možné postupy. Text tvoria ich podrobné opisy, čo oceňujú najmä technokraticky založení čitatelia. Film s týmto motívom narába voľnejšie, neopisuje, iba málo vysvetľuje, často používa skratky, nestráca však spád, pútavosť, uveriteľnosť a presvedčivosť.

Najvtipnejší film Ridleyho Scotta

Čaro knihy zároveň tvoril humor. Vyplýva z Watneyho povahy, jeho prostorekého sarkazmu a nezdolného optimizmu. Matt Damon sa napriek istým pochybnostiam zhostil roly excelentne. Nemáme najmenší problém prijať jeho čierny humor, sebairóniu i drzosť, presvedčivosť nestráca ani v citovo vypätých okamihoch.Román sa inšpiruje množstvom prvkov z popkultúry, film sa obmedzil na hudbu 70. rokov. Kontrast medzi ich naivitou a neúprosným vesmírom úplne stačí na vytvorenie bláznivého napätia, bizarného pocitu a morbídnej komiky, blízkej predlohe.

Sám v dave

Protikladom osamelosti muža, zhodou nešťastných okolností zanechaného na Marse, sú scény zo Zeme, predovšetkým z NASA, preľudnené desiatkami postáv a ich vzťahmi. I napriek dĺžke presahujúcej dve hodiny sa nie každej ušiel dostatok priestoru, mnohé sú len zľahka načrtnuté, skôr typy ako charaktery, niektoré iba figúrky bez odôvodnenia, ďalšie zasa až prehnané karikatúry.Vzťahy medzi nimi, ich motivácie i skutky sú nahustené, zostručnené, nervné a skratkovité, čo vedie až k neprehľadnosti. Režisér šikovne pracuje s protikladom medzi absolútnou osamelosťou, kolektivizmom a masovosťou.

S 3D alebo bez?

Medzi Watneym a Zemou (obrazne i doslova) je posádka, ktorá sa vracia po predčasnom konci misie na Zem. Mrazivý Mars pôsobí na obrázkoch Dariusza Wolského horúcim dojmom, no vesmírna loď Hermes je chladná, neútulná až nepriateľská. A, prirodzene, pripomína Discovery z Kubrickovej klasiky 2001: vesmírna odysea.Stereoskopický obraz a zvuk Atmos pôžitok z filmu zintenzívnia, i keď na seba nestrhávajú priveľa pozornosti.Ridleymu Scottovi sa bravúrne podarilo nemožné: adaptovať Weirov román bez prílišných zmien a zjednodušení. Preniesol do audiovizuálnej podoby príbeh, hrdinu, napätie, zábavu i základný tragikomický pocit. Jeho rytmizované obrazy s hudbou Harryho Gregson-Williamsa vyzývajú na úvahy o jedincovi, ľudstve, hrdinstve i role človeka v kozme možno viac ako samotná kniha.