Svet je viac ako to, čo vidíme

Pozrite si výstavu Šepoty a výkriky symbolizmu. Festival autorského čítania Pro-téza otvára divadlo z Poľska, do Bratislavy prvýkrát príde hviezda európskej literatúry Terézia Mora a krstiť sa bude kniha Odsúdení prežiť.

6. okt 2015 o 18:10 Erika Litváková

Ešte než si moderná éra naplno a s extrovertným nadšením z technického pokroku nadobro podmanila svet, v tichu svojich zneistení, predstáv, snov a fantázií tvorili svoje neobyčajne pôsobivé diela symbolisti. Bratislavská Galéria 19 ponúka návštevníkom do 1. novembra nevšedný zážitok symbolistického umenia na Slovensku. Mimoriadne bohaté zastúpenie 46 autorov tvoria diela symbolizmu z prelomu 19. a 20. storočia zapožičané najmä zo súkromných zbierok a niekoľkých galérií.

Popri významných českých a slovenských umelcoch, akými boli Josef Váchal, Fratišek Bílek, František Kupka, František Kobliha, Vojtěch Preissig, František Drtikol alebo menej známy Károly Harmos, Kálmán Tichý či František Kozics, prezentované sú tu aj diela výtvarníkov zo Švajčiarska, Nemecka, Španielska,Talianska a Izraela. Starostlivo precíznu inštaláciu korunuje citlivý a vysoko erudovaný kurátorský výklad Marty Herucovej a Vladimíra Kordoša. Dnes sa začína o 17.00 a rovnako aj budúcu stredu a tiež 21. októbra. Takisto sľubný je aj ďalší sprievodný program k výstave.

Rovnako ako je slovo vyjadrením myšlienky, za symbolom treba hľadať významy ukryté za bežne pozorovateľným svetom, v priepastnej hĺbke duše. Symbol je vždy viac než iba znak, ktorý by sme mohli odčítať na prvý pohľad ako pouličný piktogram. Čosi nám naznačuje, zaliečavým šepotom nás láka do sveta nepoznaných tajomstiev a metafor. Ponuré močiare, fauni a nymfy, bájne postavy mýtov a legiend, okrídlené temné príšery aj anjelsky čisté bytosti. To je čaro, ktoré nás vkročením do galérie zasiahne. Silné motívy na pôsobivých grafikách, kresbách aj maľbách. Výkriky duše ranenej meniacim sa svetom aj osobným trápením. Fantázie často inšpirované mystikou, vytvárané nezriedka v bolestivej osamelosti.

Teatr Polski, Wroclaw: Smycz – Vôdzka

Divadelný festival Pro-téza / A4 Nultý priestor Bratislava 20.00

Poľská monodráma otvorí Festival autorského čítania Pro-téza. (zdroj: TEATR POLSKI WROCLAW)

Závislý človek sa stáva otrokom a s tým sa dá niečo urobiť, len ak to on sám chce zmeniť. Je to jedna z dôležitých tém, ktorými sa má zmysel zaoberať. Cez pesničku Smycz zespołu Maanam sa jej venuje poľský divadelník Bartosz Porczyk. Stala sa mu inšpiráciou pre vznik autorskej inscenácie, s ktorou v roku 2006 začal svoju dráhu vo vroclavskom divadle Teatr Polski. V monodráme Smycz – v preklade Vôdzka, pre ktorú si napísal aj scenár, prepája krátke monológy piesňami, ktoré navodzujú stále nové a nové témy. Kritizuje v nich aktuálne spoločenské problémy, pred ktorými si často len zatvárame oči.

Poľská inscenácia v réžii Natalie Korczakowskej mala v Poľsku už vyše dvesto repríz a získala si uznanie aj v zahraničí. Hlavného protagonistu Bartosza Porczyka označujú nielen za toho, čo vie hrať a spievať, ale aj za seriózneho diskutéra, navyše so srdcom. Dnes večer po predstavení sa porozpráva aj so svojimi divákmi v Bratislave. Jeho monodráma otvára festival autorského divadla Pro-téza, ktorý potrvá až do budúcej stredy.

(ea)

Odsúdení prežiť

Prezentácia knihy/ Martinus, Bratislava 18.00

Ľudia, ktorí nemuseli prežiť. (zdroj: ARCHÍV H. B. Moran)

O obetiach aj preživších holokaustu sa popísalo mnoho kníh a natočilo veľa filmov aj dokumentov. No málokde sa spomenulo, že počas nacistického režimu, keď sa každý deň vznášala vo vzduchu smrť, sa diali aj zázraky - rodili sa deti. Ich šance na prežitie boli mizivé rovnako ako šance ich matiek, ktoré nastúpili do koncentračného tábora v čase, keď ich už nosili pod srdcom. Príbehy troch z nich Slovenky Prisky, Poľky Ráchel a Češky Anky poskladala dokopy anglická spisovateľka Wendy Holdenová. Knihu s názvom Odsúdení prežiť príde osobne predstaviť slovenským čitateľom. Sprevádzať ju bude dcéra Slovenky Prisky Hana B. Moranová (na fotke vpravo), ktorá je spolu s ďalšími „zázračnými bábätkami“ - Markom Olskym a Evou Clarkovou poslednou z tých, ktorí prežili holokaust. (mog)

Literárne čítanie s Teréziou Mora

Goetheho inštitút, Bratislava 18. 30

Terézia Mora prichádza do Bratislavy. (zdroj: GIB)

Na Slovensko prvýkrát prichádza hviezda európskej literatúry Terézia Mora. Rodáčka zo Šopronu žije v Berlíne a v dospelom veku sa tak dobre naučila po nemecky, že prekladá diela Pétra Esterházyho. Už jej prozaický debut Nezvyčajné hmoty vzbudil senzáciu a keď jej román Deň čo deň (Alle Tage) vyšiel aj v češtine, stal sa knihou roka v Lidových novinách. Jej najnovší román Netvor bol v roku 2013 odmenený Nemeckou knižnou cenou a už je bestsellerom. Ako kultúrna migrantka prináša do literatúry novú tému, o ktorej môže diskutovať aj v Bratislave. (kul)