Sólo bude mať Carmen, individualita

V Slovenskom národnom divadle hosťuje hviezdna mezzosporanistka Vesselina Kasarova.

6. okt 2015 o 18:15

Spievam telom aj dušou, tak sa volá kniha, ktorú Vesselina Kasarova vydala pred tromi rokmi. Táto svetovo známa mezzosopranistka má teplý, mäkký hlas, ktorý do výšok prechádza zdanlivo bez akejkoľvek námahy.

Na scéne Historickej budovy SND vystúpi ako Carmen. Speváčka vníma túto postavu ako silnú individualitu, emancipovanú a temperamentnú, nie však ľahkú ženu. Predstavenie inscenácie režiséra Mariána Chudovského povedie dirigent Jaroslav Kyzling, v ďalších úlohách sa predstavia Adriana Kohútková, Miroslav Dvorský či Segej Tolstov.

Okamžite zaujala

Kasarova sa narodila v Bulharsku, pôvodne študovala klavírnu hru, no napokon sa rozhodla pre kariéru opernej speváčky. Do západnej Európy sa dostala ešte ako študentka konzervatória, jej hlas okamžite zaujal agentov, dokonca aj slávny dirigent Herbert von Karajan ju chcel angažovať do jedného zo svojich projektov.

Jej medzinárodná kariéra odštartovala na salzburskom festivale v roku 1991, kde spievala mužskú postavu Annia v Mozartovej opere La Clemenza di Tito. Pôvodne sa špecializovala na mozartovský repertoár, dnes spieva aj wagnerovske úlohy.

Aj s Gruberovou

Keď s Editou Gruberovou naspievala album známych duet Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdyho, Schumanna či Rossiniho, kritici oceňovali, ako sa ich koloratúrne hlasy sa dokonale dopĺňajú. Pri tejto nahrávke ich na klavíri sprevádzal Friedrich Haider, súčasný šéfdirigent Opery SND. Obe kongeniálne naspievali aj Dvořákove Moravské dvojspevy či duet z Normy Vincenza Belliniho

Nie je iba miláčikom zurišského publika, vystupuje i na iných významných scénach po celom svete. V rozhovoroch kritizuje aj bludné kruhy, do ktorých sa špičkoví speváci dostávajú pod vplyvom tlaku na ich výkon.

Ako Carmen ju milovníci opery mohli počuli aj na DVD, ktoré zachytáva inscenáciu Opernhaus Zürich z roku 2008, kde Dona Josého spieval známy tenor Jonas Kaufmann.