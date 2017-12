SND podporí kolegov z Banskej Bystrice

Slovenské národné divadlo prostredníctvom zbierky Kultúra na rázcestí podporí umelecké telesá v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorým župan Marian Kotleba nepodpísal granty.

6. okt 2015 o 18:56 Zuzana Uličianska

Výťažok z predaja vstupeniek na predstavenie Činohry SND Labyrinty a raje Jána Amosa, ktoré sa odohrá v Novej budove SND 24. októbra, poputuje prostredníctvom verejnej zbierky Kultúra na rázcestí na dofinancovanie projektu Bábkového divadla na rázcestí Stop extrémizmu, ako aj na podporu prevádzky Divadla Štúdio tanca.

SND reagovalo na to, že v auguste predseda BBSK nepodpísal zmluvu o čerpaní dotácie na už pripravený 11. ročník medzinárodného festivalu Dni tanca, ktorý napokon muselo divadlo zrušiť. Národné divadlo pripomenulo, že situácia sa zopakovala, keď minulý týždeň Bábkové divadlo na rázcestí oznámilo, že župan nepodpísal dotačnú zmluvu na grant 6 985 eur, ktorý získalo BDNR od ministerstva zahraničných vecí na vznik projektu Stop extrémizmu pre študentov stredných škôl. „SND vyjadruje znepokojenie nad situáciou v BBSK, kde sa divadelná tvorba dostáva do područia župana Mariana Kotlebu, ktorý mocenským spôsobom – 26 rokov od nastolenia demokracie – zasahuje do tvorby umeleckých inštitúcií. Sloboda prejavu, a teda aj sloboda divadelnej tvorby, je pritom zaručená ústavou,“ vyjadril sa riaditeľ Činohry SND Roman Polák. Zmyslom grantového systému je podľa neho prispievať k slobode prejavu a vytvárať priestor na prezentáciu širokého spektra umeleckej tvorby, ktorá reflektuje našu súčasnosť, problémy tohto sveta. "Ak sa vedenie Banskobystrickej župy snaží znefunkčňovať tento systém, dostáva sa tak do konfliktu s demokratickými hodnotami Slovenskej republiky,“ dodal Polák.

Vyhlasovateľom zbierky je Nadácia otvorenej spoločnosti. „V Nadácii otvorenej spoločnosti sa dlhodobo venujeme podpore a ochrane práv menšín, vzdelávaniu k vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu ľudských práv pre všetkých. Sme preto veľmi radi, že sa môžeme pripojiť k iniciatíve Slovenského národného divadla zameranej na podporu zachovania kultúry v Banskobystrickom kraji. Kroky župana Kotlebu predstavujú nebezpečnú tendenciu, ktorá si vyžaduje jednoznačnú reakciu umeleckej obce aj občianskej spoločnosti. Umelci už oddávna nastavujú našej spoločnosti zrkadlo. Stávame sa tak otvorenejšími a tolerantnejšími občanmi,“ uvádza vo svojom vyjadrení Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.