Naše vnútro sa skrýva za číslami

Slávny čínsky súbor vie pohybom povedať všetko, čo si myslíme. Dokonca aj viac.

7. okt 2015 o 16:44 Marek Godovič

Vlnia sa, predkláňajú, otáčajú v presne načasovanej choreografii. Zvuky kvílivej a uhrančivej hudby rytmicky vibrujúcej v ovzduší poháňajú akciu vpred. Ustavičné opakovanie choreografie aj napriek šeru dokáže vytvoriť v divákoch silnú emóciu.

Tancujú v pohyboch mysle

To sú projekty 6 a 7. Ich autorom je čínsky choreograf Tao Ye, ktorý nezvyklo prepája myseľ a reálny priestor. Svoje diela označuje číslami, lebo nechce divákov zavádzať ničím konkrétnym, čo by ich mohlo vzďaľovať od esencie podstatného. Tým podstatným sú totiž vlastné pocity, myšlienky a pohyby mysle.

Tao Dance Theater z Číny sa predstavil bratislavským divákom v dvoch predstaveniach ako úvodné číslo 19. ročníka festivalu Bratislava v pohybe. Choreografia vznikla v roku 2008 a hosťovala na mnohých festivaloch súčasného tanca po celom svete od Indonézie až po USA.

Čínsky súbor Tao Dance Theater očaril na festivale mágiou v surovom stave. (zdroj: CTIBOR BACHRATÝ)

Mágia v surovom stave

Tao Ye až magicky dôkladne a pôsobivo pracuje s atmosférou. Šestica jeho tanečníkov sa tridsať minút objavuje a znovu stráca v striedaní tmy a pološera. V dlhých tmavých kostýmoch evokujúcich sutany sa pohybujú skupinovo v rade, pomaly sa približujúc od horizontu smerom k hľadisku. S polu s ďalším tanečníkom potom pribúda aj silné svetlo, biele kostýmy, podlaha aj horizont. Pohyb teraz môže divák vnímať v surovom stave.

Zaujíma ho, ako sa ľudské telo, limitované svojimi možnosťami, pod vplyvom mysle a okolia správa. Vyvinul novú tanečnú metódu, ktorá sa zaoberá skúmaním extrémov tela a pohybu. Slovo je pre neho zbytočne konkrétne, ničí akékoľvek asociácie a slobodu. Jeho choreografie sa nezameriavajú na „rozprávanie“ pohybom, skôr na zhmotňovanie toho, čo človek ukrýva vo svojom vnútri.

A to, ako témy očíslovaných inscenácií definovať (doteraz bolo zrealizovaných sedem), necháva na divákoch a ich vnímaní.

Hudbu nahradilo ticho

Pohybový jazyk sa nemení, ale mení sa celková atmosféra, v ktorej je jasný každý detail. Hudbu nahradilo ticho. Absolútne. Dokonca pred začiatkom na jeho dodržiavanie upozornili aj divákov. Tanečníci okrem tempa pridávajú aj svoje hlasy.

V oboch projektoch 6 a 7 síce stoja takmer na mieste, pohybujú sa minimalisticky, ale sú schopní pracovať so svojím telom tak, že evokujú pocit zaplnenosti priestoru. Pohyb dovedený do prísneho perfekcionizmu sa môže zdať uzatvorený či formalistický, ale Tao Ye necháva priestor pre divácke emócie. Zameriava sa na štruktúru tela a jeho dispozície, to ostatné – tému a pocit – necháva na divákovi. Môžeme hovoriť o slobode tela v neslobodnom priestore, o vplyve tanečníka­jednotlivca na celkový prejav skupiny.

Na tohtoročnej Bratislave v pohybe už mal premiéru aj nový projekt slovenských choreografov Marty Polákovej, Petra Šavela a Yuriho Korca v réžii Tomáša Procházku. Pocitové ro〜zumenie uviedli v netradičnom klubovom priestore Urban space.

Slovenskí choreografi si pre svoju premiéru vybrali netradičný priestor. (zdroj: CTIBOR BACHRATÝ)

Ťaháky zo sveta

Medzinárodný festival predstaví dokopy sedem zahraničných a slovenských produkcií v hlavnom pro〜grame. V posledných rokoch sa na ňom objavovala európska špička súčasného tanca, vlani a predvlani výrazne nadviazal na svoje úspešné roky na prelome tisícročí. Do konca októbra privíta ešte tanečníkov z Izraela, Švajčiarska, Českej republiky a Slovinska.

Medzi ďalšie ťaháky určite patria inscenácie Shifters, We Do Not Torture People izraelskej choreografky Noe Sadur alebo Black Out švajčiarskeho choreografa Philippa Saira, v ktorom nezvyčajne spája tanec, výtvarné a konceptuálne umenie. Za domácich tvorcov treba spomenúť Milana Tomášika a jeho projekt Lovecká sezóna, vytvorený so slovinskými tanečníkmi.

Autor je divadelný teoretik