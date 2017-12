Aj najtalentovanejší muzikant musí pochybovať o sile a čistote hudby

V piatok znovu ožije dramatický príbeh o moci totality z druhej svetovej vojny. Ružinovský Dom kultúry sa premení na svet bubnov a v Topoľčanoch sa bude oslavovať.

9. okt 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Zuzana Vilikovská

Organ

Televízny tip / Zlaté šesťdesiate, ČT ART 20.50

„Tu si dávajte pozor, ja som tu už zletel a odniesla si to noha. A to som mal šťastie, pri dopade mi pomáhal sám anjel strážny.“ Týmito slovami sprevádza riaditeľ chóru, regenschori, mladého mnícha ku kostolnému organu po vratkej lávke nad oltárom. To ešte netuší, že jeho dcéra na tej istej lávke toľko šťastia mať nebude. A za všetkým bude stáť len jeho vlastná závisť a zloba.

Mladému mníchovi predstavuje veľký organ. V Dóme svätého Michala ho nikto nepoužíva, samému regenschorimu stačí pri obradoch ten malý, starý. Nie je veľmi talentovaným organistom, čo ho veru aj škrie. Začína sa cítiť ohrozený, pretože z mladého mnícha sa vykľúva organový virtuóz.

(zdroj: Slovenský filmový ústav - Fotoarchív)

Ako sa sem vlastne dostal? Čo je zač? Začína starému vŕtať v hlave.

Do miestneho kláštora ho prednedávnom prichýlili ako zbehnutého poľského vojaka. V prezlečení za frátra Félixa hľadá bezpečný úkryt, no obdobie vojnového slovenského štátu mu v našich horách nepraje. Mladý mních to cíti a svätému poslaniu hudby prestáva veriť. Po dlhom čase síce konečne môže hrať hudbu, ktorú miluje, práve ona sa však stáva preňho najväčším nebezpečenstvom.

Dramatický príbeh je filmovým experimentom režiséra novej slovenskej avantgardnej vlny Štefana Uhra. Umelecko-psychologickú drámu Organ nakrútil v roku 1964, v časoch, keď už v štúdiu hraných filmov nadviazal dlhoročnú spoluprácu s kameramanom Stanislavom Szomolányim a scenáristom Alfonzom Bednárom.

Jeho Organ je filmom o moci totality z druhej svetovej vojny, kde rekonštruuje kontroverzné obdobie našich dejín vo viacerých metaforických rovinách. Na nehumánnosť mocenských štruktúr, konflikt cirkvi a svetskej vrchnosti v období Tisovej vlády však zaostruje nie cez povstalecké motívy, ale cez umenie. Pomáha mu v tom krása gotickej architektúry na Slovensku a majestátna Bachova hudba.

Film Organ spolu s portrétom Štefana Uhra dnes večer premieta kanál ČT Art v rámci trinásťdielneho cyklu Zlaté šesťdesiate o nežijúcich filmových tvorcoch z obdobia 60. rokov.

Svet bubnov

Festival perkusií / DK Ružinov, Bratislava, 9. a 10. október

Slovenská world music zažíva tento rok rozmach, aspoň pokiaľ ide o výraznejšiu prezentáciu smerom do zahraničia. Jednou z mála príležitostí na sústredené uvedenie doma – ako aj na konfrontáciu s cudzokrajnými predstaviteľmi tohto žánru – bol už aj predtým festival perkusií World of the Drums. Jeho piaty ročník sa bude konať tento víkend v Dome kultúry Ružinov.

Dvojdňový festival napriek svojmu názvu neprináša len perkusie, hoci aj v tomto žánri sa nájde dostatok zaujímavých interpretov.

Kapela Dúhové eminencie dnes večer predstaví ojedinelý nástroj tuhár. (zdroj: HUDBA.ZOZNAM.SK)

Obľúbená bubnovačka opäť láka deti aj dospelých vyskúšať si hru na tento nástroj. V piatok zaujme špeciálne vymyslený, ojedinelý nástroj tuhár (kríženec didjeridoo a sitaru) na koncerte skupiny Dúhové eminencie a úplne novovymyslený nástroj woodpeck Borisa Čellára. Ďalší domáci interpreti sú Tortola Drums – Bubenícky súbor nepočujúcich detí zo špeciálnej školy na Hrdličkovej, bubnová show Campana Batucada, Capre a ťahák piatkového večera, oceňovaná skupina Banda s hosťom Eddym Portellom.

V sobotu vystúpia Acoustic Gangsters, Martina a František Ďuďovci s tradičnými rómskymi piesňami, HBVB, čiže Hore belú voda beží – Michal Kaščák so skupinou a DJs Balkan Beats na afterparty v KC Dunaj. Zahraničie zastupujú česká hudobníčka Markéta Mazourová či Ŝanĝo z Poľska. Hviezdou sobotňajšieho večera je Officina ZOE z Talianska, skupina hrajúca pôvodnú hudbu pizzica taranta. Program dopĺňajú workshopy bubnovania, cigánskych tancov a talianskeho pizzicata taranta.

Zuzana Vilikovská

Pedestriálna perspektíva

VERNISÁŽ/ Nástupište 1-12, Topoľčany 19.00

(zdroj: Nástupište 1-12)

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru funguje v topoľčianskom podchode pod autobusovou stanicou už štyri roky. A výročie sa nebude oslavovať ničím iným ako prehliadkou umenia. Študenti Ateliéru Mal+by Klaudie Koszibovej premenia šedivé steny na farebnú mozaiku ich prác. Tie vznikali celý týždeň práve v prostredí podchodu, kým všade okolo nich chodili udivení cestujúci.

Súčasťou oslavy bude aj vystúpenie multimediálneho projektu Lúky. Ide o partiu mladých umelcov spájajúcich zvukovú inštaláciu, v ktorej možno započuť svrčky, štebotajúce vtáky či povievajúci vánok, so živými vizualizáciami aj folklórom. O zvukové nahrávky sa postaral hudobník a soundartista Jonáš Gruska, pätica speváčok ich prepája s typickým lúčnym ujúkaním a ľudovými piesňami a celkový dojem dotvárajú vizualizácie Zuzany Novotovej-Godálovej.

(mog)