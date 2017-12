Na lane vás pohltí skvelým 3D. Veľkolepý príbeh nečakajte

9. okt 2015

(SR 2015, 96 minút)

Saleziánsky kňaz Anton Srholec prežil život plný dramatických zvratov. Pre svoju zásadovosť si vyslúžil nepriazeň všetkých režimov, nikdy sa však neprestal usilovať o zlepšenie tohto sveta. V roku 2003 sa s ním zoznámila dokumentaristka, speváčka a hlasová pedagogička Alena Čermáková. Osem rokov mapovala jeho život s kamerou, navštívila s ním väznicu v Leopoldove, trávila čas s bezdomovcami, skúmala archívy - s cieľom vyrozprávať jeho životný príbeh.

Na lane

(The Walk, USA 2015, 123 minút)

Prvým predpokladom na splnenie snov je veľmi chcieť a robiť pre dosiahnutie cieľa všetko čo sa dá. Skutočný príbeh francúzskeho povrazolezca Philippa Petita (Joseph Gordon-Levitt) , ktorý na lane prekonal vzdialenosť medzi mrakodrapmi newyorského Svetového obchodného centra, rozpráva režísér Robert Zemeckis (Návrat do budúcnosti, Kto obvinil králika Rogera?, Forrest Gump, Polárny expres) formou stereoskopického filmu pre kiná IMAX.

Nemilosrdní

(Antigang, Francúzsko 2015, 90 minút)

Serge Buren je obávaný parížsky policajt, ktorý pri presadzovaní zákona používa všetky možné prostriedky. No keď v meste začne pôsobiť banda násilníckych bankových lupičov, má spolu so svojím tímom skutočne čo robiť. Šesťdesiatsedemročný Jean Reno účinkuje v hlavnej role kriminálnej drámy režírujúceho herca Benjamina Rochera, inšpirovanej britským seriálom The Sweeney (1975).

Okno do dvora

(Rear Window, USA 1954, 112 minút)

V rámci Projektu 100 vracia Asociácia slovenských filmových klubov do kín nefalšovanú klasiku – jeden z najlepších filmov Alfreda Hitchocka z roku 1954. James Stewart hrá fotografa Jeffa Jeffriesa, ktorého poranená noha pripútala na vozík. Liečenie si spestruje sledovaním susedov v dome oproti cez hľadáčik fotoaparátu. Vďaka tomu príde na stopu zločinu, ktorý sa spolu s priateľkou Lisou (Grace Kelly) rozhodnú objasniť.

Sicario

(USA 2015, 121 minút)

Herec z kriminálnych seriálov Kriminálka New York, Zákon gangu či NCIS: Los Angeles Taylor Sheridan napísal predlohu pre úspešný kriminálny thriller kanadského režiséra Denia Villeneuveho. Agentka FBI Kate Macer (Emily Blunt) bojuje proti obchodníkom s drogami. Poradcu Alejandra si zahral Benicio Del Toro, veliteľa Matta Gravera Josh Brolin. Film mal premiéru na festivale v Cannes.