Dve percentá ľudskej populácie sa stratili, spoločnosť sa rozpadáva

Čo urobiť, keď sa takéto niečo deje? Odporúčame seriál Leftovers

12. okt 2015 o 0:00 Marek Hudec

Leftovers

TVTIP / HBO 20.00

video //www.youtube.com/embed/e9RlsD8lIO0

Skúste si predstaviť, že sedíte pri večernom stole a v priebehu sekundy jeden alebo viacerí z vašich blízkych zmiznú. Bez stopy, bez vysvetlenia, akoby sa len rozplynuli vo vzduchu. Dokázali by ste sa s tým vyrovnať bez pochopenia a akéhokoľvek rozumného dôvodu?

V knihe Toma Perottu The Leftovers sa takto nečakane a v rovnakom momente zo sveta stratia dve percentá ľudskej populácie – mnohé postavy si to vysvetľujú ako biblické nanebovzatie alebo akýsi bizarný prírodný jav. Čo sa však skutočne stalo, to vám neodhalí ani román, ani televízny seriál, ktorý na jeho motívy vznikol. Príčina totiž nie je vôbec podstatná.

Tvorcovia sa snažia opísať, aký vplyv môže mať udalosť na pozostalých. Na tých, ktorých životy pokračujú. Ide vlastne o katastrofický príbeh, spoločnosť sa postupne rozpadáva, trúchliaci hľadajú útechu v pochybných šarlatánoch a kultoch, drogách, šialenstve či v bezohľadnom správaní, stúpa počet samovrážd.

Skôr než klasické rozprávanie, pripomína sociologickú úvahu. Zároveň sa v ňom každý divák dokáže nájsť. Vykresľuje totiž podrobne pocity zo straty blízkeho a beznádej: Budeme niekedy schopní zabudnúť a pokračovať bez tých, ktorých milujeme?

Týmto spôsobom vznikol jeden z najosobitejších seriálov súčasnosti s mimoriadne premysleným príbehom, kde sa osudy niekoľkých nešťastníkov krížia záhadným a prekvapivým spôsobom. Môžeme ho preto prirovnať k niekdajšiemu seriálovému kultu Nezvestných (Lost), s ktorým majú Leftovers aj rovnakého autora Damona Lindelofa.

Diváci sa vraj tentoraz nemusia báť. Lindelof v niekoľkých rozhovoroch pre americké médiá totiž sľúbil, že vie, kam jeho príbeh tentoraz smeruje a že všetky záhady v seriáli budú postupne odhalené. Uvidíme, televízia HBO teraz vysiela jeho druhú sezónu.

Dheepan

Kino Film Europe Bratislava 20.30

Dheepan, Zlatá palma z tohtoročného festivalu v Cannes. (zdroj: FILM EUROPE)

„Poznáte tie typy, čo predávajú ruže na terasách kaviarní? Pozeráte sa na nich? Nie, nepozeráte sa na nich, odháňate ich, alebo sa aspoň vyhýbate ich pohľadom. Nevidíme v nich živých ľudí so skutočným životom,“ povedal v rozhovore pre SME režisér Jacques Audiard, keď v máji na festivale v Cannes súťažil s filmom Dheepan.

Majster francúzskych gangsteriek bol nahnevaný na západnú kinematografiu, pretože ignoruje viaceré časti sveta. Napríklad konflikt na Srí Lanke. Preto nakrútil film, kde je jeho hrdinom tamilský tiger, muž so srdcom aj s dušou bojovníka, nasiaknutý inštinktom brániť sa – a aj zabíjať. Prišiel do Francúzska, kde skúša začať nový život.

Dheepan získal v Cannes Zlatú palmu, najvyššie ocenenie, a spoločnosť Film Europe ho zaradil do svojej jesennej filmovej prehliadky Be2Can. (kk)

Kristína Kúdelová

Čakanie na Go(do)ta

Centrum nezávislej kultúry Banská Bystrica 19.00

Čakanie na Go(do)ta (zdroj: Divadlo z pasáže.)

Čakanie býva veľmi zničujúce. Vždy to budeme mať na pamäti vďaka tulákom Vladimírovi a Estragonovi, ktorí sa nedočkali Godota. Stretli len bohatého pána a jeho nemého sluhu, ktorí sú od seba závislí a týrajú sa.

Legendárna absurdná dráma francúzskeho dramatika Samuela Becketta už mnoho rokov inšpiruje divadelníkov k výpovediam o tom, že pre to, po čom túžime, nie sme schopní nič urobiť, len čakáme na spasenie. Inscenácia Čakanie na Go(do)ta, ako ju naštudovalo banskobystrické Divadlo z Pasáže, chce poukázať na pasivitu všetkých nás. Je popretkávaná autobiografickými výpoveďami hercov, ich nesplnenými túžbami a snami.

Všetci sa konfrontujú s Godotom, či už je to Boh, osud, iná vyššia sila, alebo len obyčajný smrteľný človek, ktorým sa necháme manipulovať a vzdáme sa svojho presvedčenia. V réžii Kataríny Mišíkovovej-Hitzingerovej na scéne Dušana Krnáča účinkujú herci Divadla z Pasáže.

Eva Andrejčáková