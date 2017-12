Upršané uličky dopĺňa éterický zvuk trúbky

V Babylone vystúpi významný francúzsky trúbkar Erik Truffaz, na festivale Pro-téza zas vznikne rozhlasová hra.

13. okt 2015 o 11:23 Marek Hudec, Eva Andrejčáková

Erik Truffaz Quartet

KONCERT / Ateliér Babylon, Bratislava 20.00

„Môj otec hral na saxofón a zdalo sa mu skvelé, že by si niekto v rodine obľúbil trúbku, aby tak doplnil jeho malú kapelu. Neskôr som si k nej sám našiel cestu, lebo je blízko k hlasu a k srdcu,“ spomínal významný francúzsky trubkár Erik Truffaz pre stránku Európskeho hlavného mesta kultúry, na Slovensku totiž hral na viacerých podujatiach.

K džezu ho vraj okrem otca pritiahol aj legendárny album Milesa Davisa Kind of Blue, ktorý je mnohými kritikmi považovaný za najlepšiu žánrovú nahrávku. Fascinovanosť Davisovou hudbou a štýlom hrania Truffaz nepopiera, často ho k nemu prirovnávajú aj publicisti. Nehovoriac o tom, že obaja džezmeni nahrávali aj pod rovnakou značkou slávneho vydavateľstva Blue Note.

Podobajú sa aj atmosférou skladieb, ktoré pekne ilustrujú upršanú bočnú uličku v hlučnom veľkomeste a ktoré by dobre dopĺňali aj staré detektívky s pánmi v klobúkoch. Éterický, rozplývajúci sa zvuk trúbky v jeho kompozíciách dopĺňajú najčastejšie uponáhľané rytmy, jemné klavírne melódie alebo v poslednom čase aj elektronický ambient.

Do Bratislavy prichádza hudobník s kvartetom krátko potom, ako na parížskej Bielej noci vystupoval v cirkusovom predstavení žongléra Etienna Sanglia. V Ateliéri Babylon predstaví skladby z pripravovaného albumu Doni Doni, ktorý má vyjsť v januári a opäť sa na ňom inšpiroval etnickou hudbou.

V minulosti si do kapely napríklad pozýval hudobníkov z indickej Kalkaty, potom nahral podmanivý album Being Human Being s mexickým skladateľom Murcoffom. Truffazova trúbka doteraz vytvárala hudbu melanchólie, osamelosti, či sústredeného premýšľania. Veselší kolorit jej možno dodá juhoafrická tanečná skupina Vuyani, s ktorou na novej nahrávke spolupracoval.

Salónik: Workshop radikálneho vyšívania

Prednáška a workshop / IC kaviareň a cukráreň na hlavnej stanici, Bratislava 19.00

Poznáte najlepší kút na bratislavskej hlavnej stanici? Hoci to môže znieť ako čistá provokácia, vyzerá to, že stále existuje. Verejnosti neprístupný prezidentský a vládny salónik kedysi rady využívali hlavy štátu na ceste vlakom. Voľakedajší prezident Schuster ho dal dokonca zrenovovať. Od istého času má však Salónik celkom iné ambície. Môžu sa v ňom stretávať fanúšikovia prezidentskému punku.

Špeciálny priestor predstavila vlani občianska iniciatíva kultúrnych manažérov výstavou Tomáša Halásza o prezidentskej kampani. Odvtedy si v rámci projektu Salónik postupne voľne prizývajú umelcov či ľudí z kultúrnej brandže, pričom ich snahou je nenásilne aktivisticky poukázať na to, v akom stave sa Hlavná stanica dnes nachádza. „Snažíme sa expandovať po rôznych priestoroch stanice a kultúrne ju dobýjať. Sú nám blízke aj recesistické prejavy, napríklad minule sme tu zorganizovali svadbu s hercami z divadla SkRAT,“ hovorí manažérka Zuzana Duchová.

Takto vraj testujú cestovateľskú verejnosť. V spolupráci s komunitou Cundy crew už v máji zorganizovali prvý workshop, na ktorom výšivku ako tradičné remeslo využili v prospech aktivistického vyhlásenia. Dnes večer sa k téme vrátia opäť cez kaviarenskú prednášku. Bude o výšivke, ktorá je zároveň textom, s ktorým zase súvisí písmo ako jeho vizuálna podoba. „Pozrieme sa na našu poslednú prezidentskú kampaň a budeme hovoriť o tom, ako súvisí typ písma s posolstvom, ktoré dávame,“ dopĺňa Zuzana Duchová. Že ste nevedeli, ako môže angažovaný text súvisieť s krížikovým stehom? Príďte sa pozrieť.

Radio Ivo: Život nedoceníš

Divadlo / A4 Nultý priestor, Bratislava 20.00

Je niečo zaujímavé na tom, ako vzniká rozhlasová hra? Môžete to zistiť. Priamo pred vašimi očami sa také niečo odohrá na jednom z predstavení prebiehajúceho bratislavského festivalu Pro-téza.

Česká divadelno-zvuková improvizácia Život nedoceníš je jednou z inscenácií zoskupenia Rádio Ivo, ktoré prenáša rozhlasové hry na javisko. Divák môže v priamom prenose sledovať, ako vzniká hra od prvého nápadu až po posledný zvuk. Vraj sú to normálne príbehy zo života a do zvukovej mozaiky v divadelnom tvare ich suverénne inscenuje rozpačitá trojica performerov Peter Marek (Midi Lidi), Johana Švarcová (indiepopový projekt Kazety) a Marian Moštík (Láhor/Soundsystem).

Le Bain de Maid

KONCERT / Klub Fuga, Bratislava 20.00

„Bude špina, hluk, blato a láska,“ sľubujú hudobníci z mladej švorčlennej kapely zo Slovenska 52 Hertz Whale, ktorá práve pripravuje debutový album.

Spolu s nimi v bratislavskom klube Fuga vystúpi aj skúsenejšia skupina z českého Chebu Le Bain de Maid. Ich album Mlčím, zapomínam zarezonoval v undergroundovej hudbe, pričom spadajú do žánrového označenia postrock.

Vokály im chýbajú, ich skladby sú čisto inštrumentálne. Na Slovensko prichádzajú po koncertoch v nemeckom Potsdame a poľskej Poznani.