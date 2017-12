David Bowie už na pódiu nevystúpi

Bowie sa na pódiá nevráti, tvrdí zástupca jedného z najväčších britských festivalov Isle of Wight John Giddins.

12. okt 2015 o 17:35 Marek Hudec

Slávny spevák síce nekoncertoval už od roku 2004, no mnohí si mysleli, že by jeho posledný album The Next Day mohol byť impulzom, aby sa pred publikum vrátil. Svoje posledné podobné vystúpenie absolvoval na spomínanom festivale, no odvtedy Giddinsovi zakaždým povedal, že sa na pódium nevráti, informovalo NME.

Dôchodok však Bowie rozhodne nechystá, minulý týždeň zverejnil úvodnú pieseň pre seriál The Last Panthers.