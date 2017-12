The Libertines už večierky neospevujú. Pocítili ich následky

Pesničkárska ľahkosť a spevné melódie. Členovia skupiny The Libertines sa zbavili konfliktov aj náročného životného štýlu a po rokoch nahrali výborný album Anthems for Doomed Youth.

12. okt 2015 o 18:29 Matej Lauko

Jedenásť rokov trvalo, kým skupina The Libertines nahrala tretí album Anthems For Doomed Youth. Peter Doherty si zakrýva tvár, Carl Barât je vľavo.(Zdroj: FACEBOOK )

Pete Doherty a Carl Barât už prekonali niekoľko zlých období. O ich konfliktoch sa písalo v bulvárnych médiách, veľa sa hovorilo aj o Dohertyho drogovej závislosti. Zdalo sa, že ich kapela The Libertines sa po tom všetkom už nemôže dať dokopy. A predsa. Zvíťazilo priateľstvo, staré hriechy odišli do úzadia a dnes už môžeme počúvať ich tretí album.

Anthems for Doomed Youth je majstrovským kúskom. Skupinu The Libertines v minulosti prirovnávali aj k punkerským časom The Clash (k čomu mali blízko aj vďaka spolupráci s producentom Mickom Jonesom, spevákom a gitaristom spomínaných punkerov), dnes sa predstavuje s vyzretou kolekciou nových pesničiek.

The Libertines vyzreli. (zdroj: YOUTUBE)

Aj básne by z toho boli

Reflektujú v nich peripetie z minulosti aj nádej symbolizovanú novými a lepšími časmi v blízkej budúcnosti. Kým na predošlých albumoch Up The Bracket a eponymnom The Libertines zneli surovejšie, akiste vychádzajúc aj zo životného štýlu rockových umelcov, teraz prinášajú pesničkársku ľahkosť a spevné melódie.

Albumový comeback po jedenástich rokoch pauzy vznikal v Thajsku, zhodou okolností neďaleko liečebne, v ktorej sa Doherty zotavoval zo svojho temného obdobia. Okrem skvelo zohranej kapely sú tu opäť v popredí predovšetkým jeho intímne a krehké texty, ktoré by sa uplatnili aj samostnatne v básnickom podaní.