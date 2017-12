Leonardo DiCaprio nakrúti film o škandále vo Volkswagene

Americký herec a producent vie, v akých autách sa vozíme. Bojovník za lepšie životné prostredie peniaze na nový film zoženie bez problémov.

13. okt 2015 o 16:54 Kristína Kúdelová

Máte auto, do ktorého Volkswagen namontoval pochybný softvér na meranie vypúšťaných škodlivín? Leonardo DiCaprio o tom vie. Prečítal si to v New York Times a dokonca zistil, že ich ekonomický expert Jack Ewing o škandále v nemeckej automobilke píše knihu.

Ešte nemôže tušiť, či bude dobrá a úspešná, napriek tomu už kúpil práva na jej sfilmovanie. Prečo? Na všetko, čo súvisí so životným prostredím, je mimoriadne citlivý. Chodiť po svete a šíriť osvetu je jeho druhým povolaním, napríklad pred ôsmimi rokmi produkoval dokument 11. hodina. Sám v ňom divákov sprevádzal ekologickými katastrofami a nemal nijaký problém obviniť v ňom americkú vládu z ignorantstva a nečinnosti.

Aj jeho kamaráti vedia, že chodiť na jeho večierky nie je len takou nevinnou zábavou, DiCaprio na nich niekedy zbiera peniaze pre svoju nadáciu. Tento rok v júli sa mu napríklad v Saint Tropez podarilo za jeden večer vyzbierať 40 miliónov dolárov – chce ich použiť na záchranu miest, ktoré ešte nezasiahla ľudská civilizácia a mestská výstavba. Že teraz nakrúti film o tom, ako sa do sveta dostalo jedenásť miliónov áut s podozrivou chybou, je celkom logické.

Je možné, že aj naň Leonardo DiCaprio veľmi ľahko zoženie peniaze.