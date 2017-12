Brittany Murphyová si sama napravila zlomený nos

11. apr 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Americká herečka a hviezda filmu Ôsma míľa Brittany Murphyová prezradila, že v minulosti si sama dokázala poradiť so zlomeným nosom. Keď si ho zlomila, sama si túto časť tela napravila do jeho pôvodnej polohy. Herečka si zlomila nos trikrát a v súčasnosti si musí na tvár nanášať veľa make-upu, aby túto kozmetickú vadu prekryla. "Naposledy som si zlomila nos, keď sme sa šli s mojou mamou pobozkať. V plnej rýchlosti sme o seba zavadili a môj nos to nevydržal. Vtedy som si pomyslela: Čo by urobil strýko Billy? On je totiž futbalový šampión a s takýmito zraneniami má skúsenosti," povedala mladá herečka. "Poslala som mamu do vedľajšej miestnosti a v kúpeľni som si ho vyrovnala. Nevyzerá však už tak dobre,"