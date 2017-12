Man Bookerovu cenu získal za atentát na Boba Marleyho

Jamajský spisovateľ Marlon James si vymyslel historku o atentáte na reggae speváka. Získal za to prestížnu literárnu cenu.

14. okt 2015 o 14:02 Marek Hudec

Dúfam, že cena prinesie viac pozornosti pre to, čo vzniká na Jamajke a v Karibiku, povedal spisovateľ Marlon James pri preberaní prestížnej Man Bookerovej ceny za fikciu. Získal ju v utorok večer za knihu A Brief History of Seven Killings.

Vystupuje v nej reggae spevák Bob Marley, na ktorého sa práve chystá atentát. Spisovateľ James si historku dotvoril a porota literárnej ceny ju považovala za najnapínavejšiu knihu v tohtoročnom shortliste.

Zároveň kniha podľa recenzie denníka Guardian verne zobrazuje spoločenskú situáciu na Jamajke počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, keď násilie sprevádzalo príchod agentov CIA do krajiny.

Rozprávanie je vraj zámerne chaotické a obsahuje vyše sedemdesiat rôznych postáv. Knihu Guardian nepovažuje za vhodnú pre slabé povahy s podrobným opisom drogových vojen. James sa stal vôbec prvým jamajským spisovateľom, ktorý si ocenenie prevzal a s ním spojenú finančnú odmenu päťdesiat tisíc libier.