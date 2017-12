Šéfdirigentom filharmónie bude svetoznámy James Judd

Britský dirigent James Judd nastúpi do čela Slovenskej filharmónie. Šéfdirigentom sa stane od začiatku koncertnej sezóny 2017/2018.

15. okt 2015 o 12:47 SITA

Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, klavírny virtuóz a pedagóg Marian Lapšanský, do nástupu Judda povedie aktuálnu začínajúcu sa 67. sezónu filharmónie ako šéfdirigent ešte francúzsky dirigent Emmanuel Villaume, ktorý od sezóny 2013/2014 zastáva post hudobného riaditeľa Opery v Dallase a od aktuálnej koncertnej sezóny je aj šéfdirigentom a hudobným riaditeľom PFK – Prague Philharmonia.

Po jeho odchode bude Slovenská filharmónia jeden rok bez šéfdirigenta.

Podľa Mariána Lapšanského príchod Jamesa Judda do Slovenskej filharmónie uľahčilo i to, že Judd už v Bratislave dirigoval päťkrát, z toho štyri razy vystupoval s orchestrom Slovenskej filharmónie. Slovenské publikum ho mohlo vidieť tento rok na benefičnom koncerte na podporu obnovy Domu Albrechtovcov v Bratislave.

James Judd zahrá so Slovenskou filharmóniou najbližšie ešte pred svojím nástupom za šéfdirigentský pult v máji 2017. Na dvoch dvojiciach abonentných koncertov uvedie Druhú symfóniu Ernö von Dohnányiho a Siedmu symfóniu Ludwiga van Beethovena. V sezóne 2017/2018 bude dirigovať šesť dvojíc abonentných koncertov a tiež otvárací koncert Bratislavských hudobných slávností 2017.

Britský dirigent James Judd je v súčasnosti hudobným riaditeľom Little Orchestra Society New York a hudobným riaditeľom Izraelského symfonického orchestra v meste Rishon LeZion (ISO).

“Vďaka svojej vášnivej muzikalite a charizme na koncertných pódiách, ale aj mimo nich, je vyhľadávaným umelcom. Jeho komunikatívny štýl, nápaditú, originálnu dramaturgiu, mimoriadny vzťah s hudobníkmi a publikom poznajú a oceňujú v koncertných sálach po celom svete,“ priblížila dirigenta v tlačovej správe Slovenská filharmónia. Judd v rokoch 1999 – 2007 zastával post hudobného riaditeľa New Zealand Symphony Orchestra.

Pôsobil tiež ako hlavný hosťujúci dirigent v Orchestre National de Lille (Francúzsko) a 14 rokov bol hudobným riaditeľom Florida Philharmonic Orchestra. Celú kariéru spolupracuje s orchestrami mladých hudobníkov - Juilliard School, Curtis Institute of Music, Manhattan School of Music, Guildhall School, Trinity College of London, s Národnými mládežníckymi orchestrami Austrálie a Nového Zélandu.