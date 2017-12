Penélope Cruz vidí svoju budúcnosť za kamerou

Do našich kín prichádza dráma Ma ma, prvá snímka, v ktorej Penélope Cruz nielen hrá, ale ju aj produkuje.

16. okt 2015 o 11:23 Alena Štifilová

V Španielsku herečky pracujú, kým vládzu. Tak to plánuje aj Penélope Cruz, hoci v rodnom Madride už veľa času netrávi. Pohybuje sa medzi Los Angeles, New Yorkom a Londýnom a jej kariéra je už viac hollywoodska než španielska.

„Je toľko vecí, ktoré by som chcela robiť,“ hovorí 41-ročná madridská čarodejka, ako ju v Španielsku prezývajú. „Odmietam ostať po päťdesiatke doma a čakať na telefonát.“

Dôkazom toho je i snímka Ma ma, ktorá mala premiéru v Cannes a v októbri príde aj do našich kín. Penélope Cruz v nej okrem produkcie stvárnila hlavnú postavu Magdu, ženu v stredných rokoch, ktorá sa musí vyrovnať s tragickými udalosťami vo svojom živote.

Manžel ju opúšťa so svojou študentkou, v práci dostane výpoveď a na rutinnej gynekologickej prehliadke zistí, že má rakovinu prsníka v treťom štádiu. Aspoň jednu dobrú správu chcem dnes počuť, hovorí postava Magdy, a dostane ju na futbalovom zápase svojho syna. Prisadne si k nej Arturo, kouč hľadajúci mladé talenty pre Real Madrid, a navrhne jej, že syna zoberie do tímu.

Vtom mu však zazvoní telefón a on sa dozvie, že jeho manželka mala autonehodu, dcérka je mŕtva a žena v kóme. Magda ho vezie do nemocnice a začína sa príbeh o odchádzaní, láske a nových začiatkoch.

Snímka Volver (2006) režiséra Pedra Almodóvara. (zdroj: OUTNOW.CH)

Zatiaľ režírujem len reklamy

„Keď mi Julio (režisér snímky Julio Medem) dal pred niekoľkými mesiacmi scenár, ešte v tú noc som ho prečítala a ostala som šokovaná,“ spomína Penélope v rozhovore pre magazín Variety. „Bola to jedna z najkomplexnejších, najkrajších a najkomplikovanejších postáv, aké mi kedy ponúkli. Niekedy trvá roky, kým sa film zrealizuje. Ma ma bola rýchla.“

Vlaňajšie nakrúcanie vyvolalo v Španielsku veľký rozruch, z Los Angeles pricestovala nielen Penélope Cruz, ale aj režisér Julio Medem, pričom išlo o prvú spoluprácu týchto dvoch významných osobností španielskej kinematografie. Po májovej premiére v Cannes predstavili film aj na filmovom festivale v Toronte.

Magda nie je typická postava, aké Penélope Cruz zvyčajne stvárňuje. Jej doménou sú skôr osudové krásky alebo komické úlohy. Napríklad na budúci rok by mala prísť do kín komédia Zoolander 2, kde si zahrala po boku Bena Stillera a Owena Wilsona.

Penélope Cruz nenápadne posúva svoju kariéru ďalej od kamery. V rozhovore pre Variety priznala, že sa snaží vybudovať niečo, čo by mohlo predstavovať ‚jej budúcnosť vo filmovom priemysle‘. Okrem produkcie by chcela aj režírovať, predpokladá, že za desať rokov by už mala mať dostatok skúseností.

„Zatiaľ režírujem len reklamy a videoklipy a zbožňujem to,“ hovorí. „Je to najlepšia cesta, ako sa učiť. Chcem ísť pomaly, krok za krokom. Spoznať celý proces produkcie, od úplného vzniku filmu.“

Snímka Rozorvané objatia (2009) režiséra Pedra Almodóvara. (zdroj: OUTNOW.CH)

Tajne sledovala Almodóvara

Pevnú vôľu a šťastie má Penélope Cruz odmalička. Narodila sa v Madride ako najstaršie z troch detí, otec Eduard bol automechanik, matka Encarn kaderníčka.