Najlepší britský album roka? Vypočujte si nominácie na cenu Mercury

Shortlist dvanástich albumov v piatok dopoludnia vyhlásili vo vysielaní stanice BBC. Nechýba Florence and the Machine, či Jamie XX.

16. okt 2015 o 13:54 Marek Hudec

Prestížna cena Barclaycard Mercury Prize sa odovzdáva za najlepší album vydaný na území Veľkej Británie a Írska. Založili ju v roku 1992 ako alternatívu ku komerčnejším Brit Awards. Víťaza vyberajú hudobní profesionáli - organizátori koncertov, festivalov, novinári, či producenti.

NME vo štvrtok vydala správu, že podľa stávok má najväčšiu šancu na úspech kapela Everything Everything s albumom Get to Heaven. Podľa bookmakerov mali pred vyhlásením nominácií kurz 4:1. Nakoniec sa do shortlistu nedostali.

Výsledok sa dozvieme dvadsiateho novembra. Víťaz získava okrem trofeje aj dvadsať tisíc libier. Minulý rok si ich odniesla kapela Young Fathers.

Tohtoročné nominácie vyhlásili v piatok doobeda na stanici BBC, shortlist tvorí dvanásť albumov:

Aphex Twin - Syro

video //www.youtube.com/embed/wm1XwkOHxx8

Wolf Alice - My Love Is Cool

video //www.youtube.com/embed/g6vEE3Plk48

Róisín Murphy - Hairless Toys

video //www.youtube.com/embed/vvaWPm6WQPs

C Duncan - Architect

video //www.youtube.com/embed/MC-q1ldXNSY

Eska - Eska

video //www.youtube.com/embed/ReiqlEePYlM

Florence and the Machine - How Big, How Blue, How Beautiful

video //www.youtube.com/embed/XgeKHTcufLY

Ghostpoet - Shedding Skin

video //www.youtube.com/embed/eaCgnwTHO8o

Benjamin Clementine - At Least For Now

video //www.youtube.com/embed/7Dc5BQ31iLw

Jamie XX - In Colour

video //www.youtube.com/embed/WjNssEVlB6M

SOAK - Before We Forgot How To Dream

video //www.youtube.com/embed/VgaRm9j8SQI

Gaz Coombes - Matador

video //www.youtube.com/embed/bRLWDGF2hVg

Slaves - Are You Satisfied