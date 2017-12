Brunetka s drdolom komponuje bez slov

Do bratislavského ateliéru Babylon zavíta Poppy Ackroydová. Divadlo Stoka má premiéru hry prvýkrát podľa literárnej predlohy. Istropolis privíta austrálsku komickú dvojicu The Umbilical Brothers.

17. okt 2015 o 0:39 Marek Hudec, Zuzana Uličianska, Eva Andrejčáková

Poppy Ackroyd + Carlos Cipa

KONCERT / Ateliér Babylon, Nedeľa 20.00

Možno si Poppy Ackroydovú pamätáte ako huslistku z koncertu so škótskou kapelou The Hidden Orchestra združenou okolo skladateľa Joea Achesona. Vystúpenie sa pred troma rokmi na Pohode odohrávalo v uzavretom priestore s tlmenými svetlami neskoro po polnoci.

Štvorica hrala hudbu niekde na hranici džezu akoby vystrihnutú z čiernobielych filmov. Možno aj preto si zvolili pre kapelu názov inšpirovaný skrytými orchestrami, ktoré kedysi bežne v kinách sprevádzali premietania nemých filmov alebo ktoré dodnes hrajú soundtracky v divadlách. V tvorbe The Hidden Orchestra je to však inak: obraz a príbehy si so sebou nenosia, tie si musel poslucháč na koncerte vymyslieť sám.

Vysoká brunetka, ktorá na každej fotke nosí účes s drdolom, odvtedy stihla vydať dva vlastné albumy bez spolupracovníkov. Atmosférou sa im však nevzdialila. Pomocou nahrávacieho zariadenia na pódiu vytvára tiché kompozície z klavírnych a husľových melódií bez slov.

Jej skladby pôsobia osamelejšie než tie od The Hidden Orchestra. Ešte jemnejšie bez dôrazných rytmov, ktoré by mohli vyrušiť. Nečudo, že svoj posledný album nazvala Feathers – Perie.

Klavír je dominantným hudobným nástrojom aj v tvorbe nemeckého skladateľa Carlosa Cipu. Len dvadsaťdvaročný Mníchovčan ešte stále študuje, ale svoj prvý album vydal už pred troma rokmi. Inšpirujú ho vraj Mozart, Steve Reich, ale aj kapely The National a Mogwai. Pri skladbe albumov si požičiava štruktúru diel klasickej hudby – symfónií či sonát, jednotlivé jeho piesne slúžia len ako časť väčšieho celku, konceptu.

S Poppy Ackroydovou ho zrejme spája aj láska k soundtrackom, Cipa zhudobnil už dva krátke filmy. Bratislava je jednou z mnohých zastávok ich spoločnej koncertnej šnúry po Európe. Ani teraz nečakajte divoké osvetlenie a hluk – radšej si pripravte fantáziu.

Stoka: Bordeline

Divadlo – premiéra / Štúdio C 1,2 Cvernovka Bratislava, Sobota 19.00

Hlavná postava románu Ivany Gibovej Bordeline ponúka predstavu o tom, že hlava je ako byt s dvoma izbami: v jednej býva ona, v druhej on a v oboch je bordel, oddelený len bordovou čiarou, cez ktorú sa neporiadok ľahko prenáša.

Kniha inšpirovala divadlo Stoka natoľko, že v ňom prvýkrát v histórii vznikla inscenácia na základe literárneho textu. Stal sa podkladom rovnomennej monodrámy v hlavnej úlohe s Petrom Tilajčíkom.

Aktívny člen súboru s legendárnou históriou sa rád pohybuje v rozdielnych rodových polohách. „Bolo zaujímavé ho požiadať, či by neurobil monodrámu ženskej postavy. Bez formálnych znakov ženskosti hovorí úprimne o komplikovanom živote človeka s traumami z mladosti, ktoré formujú jeho či jej život v dospelosti,“ vysvetľuje režisér Blaho Uhlár.

Gibovej román vníma ako zaujímavý prúd vedomia hlavnej postavy o svojich životných traumách a bolestnom psychickom živote. Psychické choroby podľa neho čoraz viac zaujímajú našu súčasnosť a postupne sa detabuizujú.

The Umbilical Brothers: Kid´s Show

DIVADLO / Istropolis Bratislava, Sobota 20.00

Mládeži neprístupné predstavenie, ktoré jeho vtipní autori zavádzajúco označujú ako „detská šou“, prichádza predstaviť známa austrálska komická dvojica The Umbilical Brothers.

Shane Dundas a David Collins prichádzajú na Slovensko už po tretí raz, pri svojich vystúpeniach kombinujú bábky, pantomímu, ale aj hudobné prvky s krátkymi humornými dialógmi. Do svojho vystúpenia zapájajú veľmi radi aj divákov, už v rokoch 2013 a 2014 sa im podarilo vypredať bratislavský Istropolis, na Slovensko sa vracajú s podobnou ambíciou.

The Umbilical Brothers boli hosťami televíznej šou Larryho Kinga či Davida Lettermana, hosťovali na popredných divadelných festivaloch, na festivale Fringe v Edinburghu, kde získali Choice Critics' Award, boli nominovaní na prestížnu Perrier Award. Viaceré ich šou sa predávajú aj na DVD.

