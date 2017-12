Sorentinova Mladosť je film takmer bez deja, ktorý sa vryje do duše

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

16. okt 2015 o 17:04 Miloš Ščepka

Čistič

(Slovenská republika 2015, 91 minút)

Noël Czuczor hrá samotára Tomáša, živiaceho sa upratovaním po mŕtvych, ktorý rád sleduje pozostalých v domoch a bytoch ich nebohých príbuzných. Vďaka tejto záľube sa zaľúbi do Kristíny (Rebeka Poláková) a nadobudne pocit, že musí odhaliť jej tajomstvo. Vo novom slovenskom filme scenáristu a režiséra Petra Bebjaka (Marhuľový ostrov).

Dheepan

(Dheepan - L'Homme qui n'Aimait plus la Guerre, Veľká Británia-Francúzsko 2015, 109 minút)

Prevažne v tamilskom jazyku je víťazný film tohtoročného canneského festivalu Dheepan režiséra Jacquesa Audiarda o bojovníkovi zo Srí Lanky, ktorý sa usiluje sa začať nový život v Paríži. Nedovolí mu to všadeprítomné násilie. Predstaviteľ hlavnej roly spisovateľ, novinár a politický aktivista Jesuthasan Antonythasan bol v minulosti skutočne Tamilským tigrom.

Mladosť

(La Giovinezza / Youth, Taliansko-Francúzsko-Švajčiarsko-Veľká Británia 2015, 118 minút)

Paolo Sorrentino, držiteľ Oscara za Veľkú nádheru, v novom filme rozpráva o skladateľovi Ballingerovi (Michael Caine) a scenáristovi Boyleovi (Harvey Keitel), ktorí sa rok čo rok stretajú v luxusnom horskom stredisku, aby v bizarnej spoločnosti kúpeľných hostí, vlastných detí a spolupracovníkov viedli konverzáciu o živote. Jedni kritici Sorrentinovu snímku považujú za umeleckú prehru, iní sú ňou nadšení.

The Program: Pád legendy

(The Program, Veľká Británia-Francúzsko 2015, 103 minút)

Stephen Frears (Nebezpečné známosti, Kráľovná, Philomena) nakrútil adaptáciu knihy Davida Walsha Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong o americkom cyklistickom šampiónovi Lance Armstrongovi (Ben Foster), ktorý sa preslávil ako tvorca najdômyselnejšieho dopingového programu v histórii.

Purpurový vrch

(Crimson Peak, USA 2015, 119 minút)

Vo svojom novom horore nás Guillermo del Toro zavedie do viktoriánskeho Anglicka. Spisovateľka Edith Cushingová (Mia Wasikowska hrá spisovateľku Edit, ktorá sa vydá za tajomného Thomasa (Tom Hiddleston) a stane sa tak paňou na schátranom sídle Purpurový vrch. Panstvo v nej vyvoláva nepríjemné pocity. Právom.

Žmurko Bill

(Blinky Bill the Movie, Austrália-India-Írsko-USA 2015, 93 minút)

Koala Žmurko Bill prišla na svet v roku 1933 vďaka spisovateľke a výtvarníčke Dorothy Wallovej. Austrálsky digitálne animovaný film chce byť začiatkom nového televízneho seriálu. Žmurko sa v sprievode priateľov vydá do divočiny hľadať svojho strateného otca.