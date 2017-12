Borat je späť. Ibaže teraz vyzerá ako Adolf Hitler

Nemeckí filmári skúšali, či má ešte exführer očarujúcu auru. Má

18. okt 2015 o 18:41 Vladimír Müller

Predstavte si: Zašpinený Adolf Hitler sa zrazu zjaví uprostred dnešného Berlína. V natrhnutej uniforme sa snaží zorientovať v meste, ktoré už nepozná. Žasne nad Turkami, eurami, počítačmi.

Na nemeckých televíznych kanáloch neprejde azda ani deň bez filmov ako Hitlerovi pomocníci, Hitlerove ženy, Hitlerovi vojaci alebo Dôstojníci proti Hitlerovi. Popri týchto dokumentáciách je Hitler obľúbenou umeleckou postavou v paródiách a skečoch. A v hraných filmoch - od Veľkého diktátora po Pád tretej ríše.

No tentoraz sa ohlásil aj žáner fantastiky. Režisér David Wnendt zadaptoval populárnu knihu A je tu zas, ktorá sa pohráva s myšlienkou, že Hitler sa vráti.

video //www.youtube.com/embed/fm81Ml8STZg

Je taký cool!

Takže návštevníci nemeckých kín sa teraz už niekoľko dní pozerajú na to, ako Hitlera najprv prichýli majiteľ stánku s občerstvením a novinami. Tak ako všetci aj on si myslí, že má do činenia so šikovným imitátorom. Sprostredkuje ho televíznemu reportérovi, ktorý sa s ním vyberie na cestu po Nemecku.

Exführera prezentuje ako príjemného a pohotového partnera na rozhovor o čomkoľvek. Pre reportéra je materiál s Hitlerom poslednou nádejou. Inak mu hrozí, že ho z televízie prepustia. Šéfredaktorka MyTV je však už veľmi skoro presvedčená, že Hitler má pred sebou veľkolepú budúcnosť. A naozaj – onedlho je z neho mediálna hviezda na všetkých kanáloch.

Talentovaný rečník má pred kamerami rovnaký úspech ako svojho času v mníchovských pivárňach. Je jedno, o čom hovorí, vždy sa mu podarí strhnúť publikum. A hlavne: pôsobí pritom vyslovene cool. Obsah jeho prejavov síce nezodpovedá zásade politickej korektnosti, no to nikomu neprekáža. A keď ho zmlátia berlínski neonacisti, získa v médiách a spoločnosti ešte väčší rešpekt. Médiá sa od neho odvrátia, až keď sa objaví video, na ktorom Hitler chladnokrvne zastrelí malého psíka, ktorý ho predtým pohrýzol do prsta.

V novom Berlíne si zvyká. (zdroj: OUTNOW)

Kto by ho dnes nasledoval?

Film A je tu zas je nielen groteskou alebo satirou mediálneho priemyslu. Režisér David Wnendt pridal k románovej predlohe Timura Vermesa ďalšie dokumentárne časti. V nich hlavný predstaviteľ Oliver Masucci preoblečený za Hitlera oslovuje napríklad skutočných politikov neonacistickej NPD. A čaká na reakciu. Metóda a la Borat britského komika Barona Cohena.