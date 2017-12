Z prvej svetovej vojny spravil vizuálne strhujúcu šou

Švejkove osudy a Posledné chvíle ľudstva podľa mága Roberta Wilsona poslednýkrát uvádzajú v Bratislave. Dorazí aj kapela Žagar, špička elektronickej hudby z Maďarska.

19. okt 2015 o 10:26 Zuzana Uličianska

Wilson čaruje so svetlom a časom

Divadlo / Činohra SND Bratislava, pondelok 19. a utorok 20. októbra, 19.00

Už len dnes a zajtra majú bratislavskí diváci možnosť vidieť vizuálne strhujúcu šou svetoznámeho amerického režiséra Roberta Wilsona. Jej námetom sa stal rok 1914, keď sa svet, ako ho Európa dovtedy poznala, radikálne zmenil.

„Byť ľudský, to človeku už ani nenapadne,“ zaznie vo výraznej inscenácii, ktorá sa vracia k zlomovým udalostiam minulého storočia. Dej sa začína odvíjať v momente, keď správa o zabití následníka trónu zapadá medzi denné novinky o miestnych zlodejoch a každý verí tomu, čo píšu v novinách – že sa vojna sa skončí do niekoľkých týždňov.

Mimoriadny umelecký projekt s názvom 1914 mal svoju premiéru presne pred rokom, práve vtedy si svet pripomínal sté výročie začiatku prvej svetovej vojny. Inšpiráciou pre inscenáciu boli dve kľúčové literárne diela – Osudy dobrého vojaka Švejka a protivojnový opus Karla Krausa Posledné chvíle ľudstva. Vznikla aj z podnetu Wilsonovej dlhoročnej spolupracovníčky, opernej hviezdy Sone Červenej, ktorá v nej úchvatne stelesňuje ubiehajúci čas. Do koprodukcie s Národným divadlom v Prahe vstúpili pri jej príprave aj budapeštianske divadlo Vígszínház a Slovenské národné divadlo, za ktoré v inscenácii účinkuje Ján Koleník.

Wilsonov 1914 – to je smutný kabaret plný pôsobivých scénických obrazov. Jeho hlavnými ceremoniármi sú Václav Postránecký a Vladimír Javorský a na všetko sa dívajú z pozícií optimistu a pesimistu. Hrôzostrašné pohľady na zdevastované bojiská či smutné lazarety sa tak vyvažujú sarkastickým humorom: „Po vojne bude veľmi dobrá úroda, nebude treba kupovať kostnú múčku, je to veľmi dobré pre roľníkov, keď im na poli spráchnivie celý regiment, to je jednoducho obživa.“

Viac informácii na: www.wilson1914.com.

Viva Opera!

KONCERT / Slovenská filharmónia, Bratislava 20.00

Záverečný koncert hudobného festivalu Viva Musica! museli organizátori presunúť z augustového termínu na nový dátum. Finále totiž patrí opere a tenorista Pavol Bršlík, ktorý tu mal vystúpiť, ochorel. Dúfajme, že jeho hlas odvtedy vyzdravel, vstupenky zakúpené v lete totiž môžete využiť dnes večer.

Bršlík na koncerte vystúpi spolu s ďalšou opernou hviezdou, sopranistkou Adrianou Kučerovou. Dôkazom toho, že tento žáner dnes otvára umelcom dvere vo svete, môže byť zoznam miest, kde pôsobili: Bršlík napríklad v Londýne, Paríži či Berlíne a Kučerová v Ríme alebo vo Viedni. Spolu si zaspievali už na doskách SND v predstavení Nápoj lásky. Duet z tejto opery tiež zaznie večer na pódiu Slovenskej filharmónie, okrem nej aj piesne z Rómea a Júlie, Manon Lescaute či Barbiera zo Sevilly.

Žagar

Koncert / KC Dunaj, Bratislava 20.00

Jedna z najlepších maďarských kapiel Žagar vystúpi dnes v bratislavskom KC Dunaji. Pätica hudobníkov pôsobiaca v Budapešti mieša vo svojej tvorbe rock, trip-hop a elektronickú tanečnú hudbu. O jej lídrovi sa hovorí ako o skvelom chlapíkovi, ktorý sa však na pódiu mení na blázna.

S a lternatívnou elektronicko-psychedelickou hudobnou polohou slávi kapela úspech nielen doma, ale aj v zahraničí, z ískala viacero ocenení a úspechy v rebríčkoch. Hudba Žagaru sa dokonca objavila v niekoľkých dieloch kriminálky CSI. Skupina, ktorú tvoria Balázs Zságer, George Ligeti, Ákos Zságer Varga, DJ Bootsie,

Tibor Lázár a VJ Kemuri, odštartovala svoju kariéru v roku 2001 ešte pod názvom Pulzus. Dnes p atrí medzi to najlepšie, čo náš južný sused ponúka.