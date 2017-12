Toto sú najlepší tohtoroční poviedkári, zoznámte sa

Predstavujú sa ocenení autori v súťaži Poviedka 2015 a zahrá aj významný pianista z New Yorku.

20. okt 2015

Čau o piatej – Poviedka 2015

Literárny večer/ Kníhkupectvo KK Bagala, Bratislava 17.00

Literárna súťaž môže byť celkom dobrým rozbehom v spisovateľskej kariére. Aktivizuje tvorivý rast, umožní prezentáciu na verejnosti a niekedy sa jej podarí objaviť aj neznáme talenty. A čo viac, možno vďaka nej si obraz o súčasnej slovenskej literatúre dokáže spraviť aj širšie publikum. Takou súťažou sa každoročne snaží byť aj Poviedka, ktorú už od roku 1996 vyhlasuje vydavateľ Koloman Kertész Bagala.

Včera mal v jeho kníhkupectve premiéru zborník ocenených prác Poviedka 2015 a začala sa aj sedemdňová prehliadka, počas ktorej sa každý deň predstaví jeden ocenený autor. Odštartoval ju víťaz Radovan Potočár s poviedkou Mužská geometria, ktorá bola podľa porotcov „o niekoľko tried lepšia ako ostatné". Spomedzi 123 prihlásených autorov porota okrem hlavnej ceny udelila aj šesť prémií. Dnes v predstavení svojej poviedky Bráchove visuté záhrady a iné divy sveta pokračuje Dušan Šuster.

Luis Perdomo

KONCERT/ Nu Spirit Bar, Bratislava 20.00

Odkedy pianista a skladateľ Luis Perdomo pred vyše dvadsiatimi rokmi prišiel z Venezuely do New Yorku, osvetľuje modernú jazzovú scénu svojou fantáziou, virtuozitou a predovšetkým, nehynúcou oddanosťou swingu. Stihol sa vypracovať na jedného z najvýraznejších klaviristov svojej generácie, ktorý sa nebojí hrať vážnu, analytickú hudbu zabalenú v zložitosti rytmov. Ani sa nemá čoho báť. Jeho oduševnenosť a zanietenosť počas hry ho udržiava v živom spojení s poslucháčom. „Chcel som vytvoriť prostredie, v ktorom môže citlivý hráč robiť svoje vlastné hudobné voľby, bez strachu z následkov“, hovorí o svojej tvorbe. Dnes sa na koncerte série In Jazz We Trust predstaví so svojím triom a s hosťujúcim domácim bubeníkom Davidom Hodekom.