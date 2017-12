Jago je pravzor všetkých hejterov

Pred pár rokmi chodievalo do divadla Aréna na prenosy z Metropolitnej opery pár ľudí. Dnes si treba lístky rezervovať mesiace vopred. Michal Hvorecký odporúča vydarenú produkciu Otella.

19. okt 2015 o 15:59 Michal Hvorecký

Otello nie je len notoricky vykladaná dráma o žiarlivosti, ale aj jedna z najprenikavejších analýz vojny. V digitálnej kvalite patrí k najvydarenejším produkciám.

Nie som verdiovec, ale skladateľove posledné dve opery milujem. Falstaff komicky reflektuje nezmyselnosť ľudskej existencie a bytie zobrazuje ako absurdnú frašku. Otello predstavuje jeden z najtemnejších titulov v žánri a skúma, kde sa v ľuďoch rodí túžba šíriť nekonečné zlo a páchať brutálne násilie.

Hudobné divadlo v oboch dosiahlo historické vrcholy.

Ohromujúca katarzia

Otello zaznel na prenose z Metropolitnej opery v sobotu večer v bratislavskom divadle Aréna. Pred pár rokmi tam chodievalo pár ľudí a dnes si treba lístky rezervovať mesiace vopred.

Fantastický formát už desaťročie dostáva vybrané operné kusy z New Yorku do šíreho sveta v digitálnej kvalite obrazu aj zvuku.

Otello patrí k dosiaľ najvydarenejším produkciám s ohromujúcim katarzným účinkom. Na predstavení sa stretli svetoví východoeurópski speváci s výberom najlepších amerických operných divadelníkov.

Taký zloduch, že všetci mimoni spozornejú

Titulnú rolu spieval Lotyš Aleksandr Antonenko (v tejto úlohe sa objavil aj vo Viedni) a Desdemonu očarujúca mladá Bulharka Soňa Jančevová.

Srbský barytonista Željko Lučič predviedol svoju životnú rolu Jaga, ktorý je pravzorom všetkých hejterov a takým presvedčivým a desivým zloduchom, že by ho okamžite nasledovali všetci mimoni.

Režíroval Barlett Sher, držiteľ prestížnej ceny Tony. Otellovi nenamaľoval tvár na maurskú čiernu, čím porušil stodvadsaťročné pravidlo, aby zlo nepodmieňoval etnicky, ale vysvetlil ho univerzálnejšie. Pozoruhodný krok príznačný pre éru, keď sa v USA aj u nás vyhrocuje rasové napätie a bujnejú nebezpečné predsudky.

Naliehavý vstup do dejín

Hoci sa Otello na stredných školách notoricky vykladá ako dráma žiarlivosti, v skutočnosti ide o jednu z najprenikavejších analýz vojny. Jago nebojuje len proti svojmu vojenskému sokovi, ale aj proti realite ako takej a dokonca proti bohu.

Táto metafyzická vzbura renesančného človeka vstúpila do dejín, no svojou naliehavosťou oslovuje aj súčasníka. Človek sa bude ochotne meniť na démona, kým bude chodiť po zemi. Dovtedy sa bude vysmievať smrti, milovať i vraždiť. A chodiť do opery.

Autor je spisovateľ a publicista