Talkshow: Neposielajte CD do BBC, ak chcete vonku zaujať

Slovenská kapela Talkshow testuje terén. Ako sa dá uspieť vo svete?

19. okt 2015 o 18:02 Marek Hudec

Je to drahé, ale malo by to fungovať. Skupina Talkshow nahrávala nový album v Amsterdame a verí, že tým zaujme svetového hudobného manažéra.

„Slovenskú hudbu v americkom Austine nepoznajú. Skôr si vybavia Československo alebo festivaly z nášho okolia, chvália najmä Pohodu,“ hovorí Andreas Imrich, spevák z kapely Talkshow. Takúto skúsenosť nedávno nazbieral na prestížnom festivale South by Southwest. Toto podujatie sa podobá na bratislavský Waves. Hudobníci naň prichádzajú, aby sa ukázali zahraničným manažérom a získali kontakty.

Kedysi Slovensko v Austine reprezentovali Hex a Longital, tento rok tam boli Talkshow jedinou kapelou, ktorá pochádza zo strednej Európy. Talkshow sa chcú v zahraničí presadiť, to vôbec netaja. Spievajú o tom aj vo svojej novej piesni Hurricane, ktorá sa objaví na ich pripravovanom albume. Veria, že sa ním priblížia zahraničným interpretom, a preto ho aj práve nahrávali v Amsterdame.

Talkshow hrajú dynamickú gitarovú hudbu. (zdroj: Robert Ludrovský)

K úspechu vedie administratíva

Je len jedna možnosť, ako sa na festival South by Southwest dá dostať: vyplniť prihlášku a potom čakať, či sa organizátori ozvú. Ak áno, potom bude treba vyplniť ešte štyridsaťosem dokumentov, hovorí bubeník Peter Hledík. „Predstavte si mesto, kde je asi desať veľkých bulvárov a na každom z nich asi päťdesiat klubov. A každý z nich má v programe dvesto kapiel,“ opisuje atmosféru počas festivalu.

Možnosť zahrať si na ňom dostali Talkshow dvakrát – a na jednom z koncertov sa nečakane zjavil manažér viacerých veľkých hudobných skupín. Dohodli sa s ním na spolupráci a Talkshow teraz dúfajú, že by ich mohol posunúť aj na iné významné podujatia. To je cesta, ako by mohli za hranicami zaujať, myslia si. Aj preto sa teraz snažia vytvoriť čo najlepší album.

Na South by Southwest sa vďaka konferenciám môže hudobník dozvedieť aj viac o tom, ako funguje hudobný trh. Spoločnosť BBC tu napríklad rozprávala o tom, ako sa neznáme mená môžu dostať do jej vysielania. „Hneď na úvod povedali: Chcete zaujať? Neposielajte albumy,“ hovorí Hledík. V BBC vraj väčšinu kapiel zaregistrujú vďaka hýbateľom trhu – takzvaným pluggerom, ktorých identita nie je známa. Môžu to byť blogeri i hudobní novinári.

Je to drahé, ale funguje to

Talkshow hovoria, že stretnúť týchto odborníkov je „drahé“. Ich skúsenosťou je, že v zahraničí je celý hudobný biznis založený na kontaktoch. „Ide o to, koho poznáte a koľko za to zaplatíte,“ hovorí Andreas Imrich. A ak sa chce slovenská kapela zapísať na dvoch najväčších trhoch v Anglicku a Amerike, nemala by len napodobňovať iné známe projekty.

Talkshow, ktorých na Slovensku poznajú skôr mladší poslucháči vďaka dynamickej gitarovej hudbe, manažéri v Austine chválili najmä za zvuk. „Jeden našu tvorbu označil za black leather jacket music – teda hudbu čiernej koženej bundy,“ spomína Peter Hledík. Skupina nahrávala v amsterdamskom štúdiu, ktoré sa nachádza sa v hudobnom centre mesta.

Budovu Q Factory si pred pár rokmi umelci vypýtali od mestských úradníkov, aby tu medzi sebou mohli rozvíjať spoluprácu. Dnes v objekte nájdeme kluby, kaviareň, spoločenské priestory a štúdiá. Či sa jej vďaka tomu podarí s novými pesničkami zaujať, uvidíme na budúci rok – vtedy plánujú album vydať.

Cestu autora do Amsterdamu hradila spoločnosť Red Bull.