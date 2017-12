Z lásky sa stal horor. V kinách je Purpurový vrch

Má romantický názov, ale mládeži je neprístupný. Filmový expert na temnotu Guillermo del Toro oživil duchov a v kinách má gotickú romancu

19. okt 2015 o 18:09 Kristína Kúdelová

Vraj už celé roky nevidel poriadnu gotickú romancu, a tak si teda jednu takú nakrútil sám. Guillermo del Toro bol celé mesiace zažratý do práce, aby sa dnes mohol v kinách ukázať s príbehom o mladej Edith, ktorej mama dobre radila, keď jej hovorila: Vyhýbaj sa Purpurovému vrchu!

No keďže mama bola v tom čase len duch, prelud po smrti, Edith ju nepočúvala.

video //www.youtube.com/embed/6yAbFYbi8XU

Keď napadne sneh

Purpurový vrch je ružový film. Ružový, pretože sa doň hneď od začiatku vpil romantizmus, sentiment i neha. A zostáva ružovým, aj keď sa celý svet okolo Edith začína meniť na nadprirodzené sprisahanie a keď sa v ňom zhmotňuje zlo s temnotou. Hneď vtedy, keď ju čerstvý manžel vezme z New Yorku do Londýna, prenesie cez prah duchmi naplneného domu a rázne vyhlási: Nech ťa nikdy nenapadne zísť až do podzemia!