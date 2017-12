Pozrite si novú ukážku na Hviezdne vojny. Zrejme budú dobré

Stačil jeden zostrih dlhý dve a pol minúty, aby boli fanúšikovia v eufórii. No siedma epizóda slávnej vesmírnej ságy si udržala tajomstvá.

20. okt 2015 o 7:59 Kristína Kúdelová

„Nevieme sa dočkať, ako vám ukážeme trailer. Je mi jedno, či ste čierni, bieli, hnedí, Jawom, Wookiem, Jedim alebo Sithom. Iba verím, že sa vám zapáči,“ povedal režisér J. J. Abrams, keď fanúšikom Hviezdnych vojen ponúkol dvaapolminútový zostrih siedmej epizódy Sila sa prebúdza.

Môže byť spokojný, trailer sa páči. Doteraz sme o chystanom filme veľa nevedeli, ale všetko vyzerá tak dobre, že možno aj George Lucas bude závidieť.

On síce veľké filmové dobrodružstvo v roku 1977 stvoril, no v moderných časoch ho už nedokázal udržať v kondícii. J. J. Abrams ho vystriedal po dvoch trilógiách a z jeho upútavky je zrejmé, že on mal celkom živú a pevnú predstavu, akého ducha by Hviezdne vojny v roku 2015 mali mať. Epizóda Sila sa prebúdza vychádza z minulosti a zároveň využíva to, kam sa experti špeciálnych efektov za posledných desať rokov dopracovali: k tomu, že dnes už aj medzihviezdna fantázia môže vyzerať ako realita spoza nášho rohu.

Agentúra Reuters píše, že trailer len za prvých dvadsať minút videlo na YouTube dvestotisíc ľudí. A že film by mohol zarobiť dve miliardy dolárov. Ako sa v Hviezdnych vojnách preskupili sily? Dark Vader má nasledovníka, Han Solo aj princezná Leila sú späť a novú úlohu má zrejme aj ich potomstvo – prečo však v zostrihu nie je Luke Skywalker? Pri týchto otázkach sa tajnostkársky Abrams zdrží až do 18. decembra, keď sa jeho dielo dostane na celom svete do kín.