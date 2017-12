Nielen videokazety spájajú všetky páry

Nabúrať stereotypy sa opäť snaží festival, ktorý prináša filmy s LGBT tematikou. V A4 Nultom priestore vystúpi japonská japonská Björk, nenechajte si ujsť ani hru o živote Magdy Husákovej Lokvencovej.

21. okt 2015 o 0:05 Marek Hudec, Monika Grešová

Filmový festival Inakosti

Nielen videokazety spájajú všetky páry

Festival / Kino Lumiére, Bratislava od 18.00

Ak sa k svojej inakosti priznáš, budeš veľmi osamelý – varovala mama hlavného hrdinu v britskom filme Pride. Ide o jeden z častých predsudkov, ktorý sa s rozdielnou sexuálnou orientáciou spája.

Film, ktorý mal premiéru na festivale v Cannes, rozpráva skutočný príbeh stretnutia dvoch rozdielnych aktivistických skupín: gejov a baníkov z malomesta, ktorí si napriek rozdielnym názorom dokázali nájsť spoločného nepriateľa. Sami teda nezostali.

Nabúrať stereotypy sa už deviaty raz snaží aj Filmový festival Inakosti, ktorý prináša filmy s LGBT tematikou, Pride je jedným z nich. Dosiahnuť tento cieľ na Slovensku môže byť ťažké, to si uvedomuje aj jeho riaditeľka Zita Hosszúová:

„Stále ide o podujatie, ktoré pripravujeme po večeroch, vo voľnom čase. Musíte veriť, že to, čo robíte, má zmysel a nenechať sa odradiť.“ Ako tému si teraz organizátori vybrali videokazety: „Viacerí z nás majú vzácne zbierky filmov na videokazetách, ktoré boli v danom období hľadania sa pre nás veľmi dôležité,“ dopĺňa Hosszúová pre SME.

Aj preto divákom odporúča v programe festivalu digitalizované verzie filmov od Dereka Jarmana z deväťdesiatych rokov (napríklad tituly Carravagio či Wittgenstein). Videokazety preň slúžia aj ako spájajúci motív, veď si ich mnohé páry odkladajú so záznamom spoločných spomienok – bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

Podobný motív môže ponúknuť aj novinka francúzskeho provokatéra Gaspara Noého. Režisér známy posúvaním hraníc toho, čo by sa vo filme malo zobrazovať, sa zamýšľa nad tým, čo je to láska.

Ide o iný stav vedomia? Chemickú reakciu v mozgu? Mocenskú hru, životný cieľ? Potrebu, či duševnú poruchu? Odpovede uvedie festival v predpremiére, Noého snímku ste mohli už vidieť aj na piešťanskom Cinematiku.

Filmový festival Inakosti potrvá až do nedele, záštitu nad ním prevzal prezident Andrej Kiska.

Tujiko Noriko

KONCERT/ A4- priestor súčasnej kultúry, Bratislava 20.00

Možno pre svoju tvorbu, možno aj vďaka svojmu nežnému hlasu je experimentálna hudobníčka Tujiko Noriko, ktorá sa stíha okrem hudby venovať aj filmárčine, často označovaná za „japonskú Björk“. „Nemyslím si, že sme až také podobné,“ povedala hudobníčka, ktorá v súčasnosti žije v Paríži, v rozhovore pre Japan Times.

(zdroj: ARCHÍV T.N.)

Jej tvorba je na rozdiel od Björk viac minimalistická, odráža sa od niekoľkých opakujúcich sa pasáží, ktoré sa hromadia, až vytvoria zložitú, viacvrstvovú štruktúru. Spieva po japonsky aj anglicky, svoj hlas preplieta s elektronickými beatmi a túto hudobnú koláž už predviedla aj na viacerých svetových festivaloch elektronickej hudby, napríklad Sónar alebo Mutek.

V poslednom albume My Ghost Comes Back skúma hranice popu a avantgardnej hudby, a nachádza miesta, kde sa tieto dva štýly dokonale spájajú do jedného.

M.H.L.

DIVADLO / Štúdio 12, Bratislava 19.00

Môže manželstvo zmariť profesijný život, túžby a ambície jednej ženy? Príbeh prvej manželky Gustáva Husáka ukazuje, že áno. Magda Husáková-Lokvencová bola progresívne zmýšľajúcou divadelníčkou a režisérkou, čo sa v časoch totalitnej politiky nestretávalo s porozumením ani nadšením. Keď jej muža zatkli, dostala výpoveď z divadla.

(zdroj: ŠTÚDIO 12)

Scestnú ponuku – vrátiť sa do divadla za cenu rozvodu s perzekvovaným manželom odmietla, a tak sa aj ona stala nepriateľom vtedajšej ideológie. Jej zložitý život a dielo zrekonštruovala do podoby monodrámy performatívna umelkyňa Sláva Daubnerová.

O tom, že sa jej toto naliehavé vyznanie podarilo tak režisérsky, ako aj herecky, svedčí ocenenie Objav sezóny v prestížnej ankete kritikov Dosky 2010 aj Výročná cena Literárneho Fondu v oblasti divadla a dramatickej tvorby.

